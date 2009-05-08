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Манник на кефире без муки
Манные биточки я уже готовила, вот испробовала манник на кефире без муки. Простой и быстрый рецепт с отличным результатом. Мой вариант манника включает в себя лимонную цедру и сок лимона, по желанию можно добавить изюм. Кушать такой манник вкусно с вареньем или сметаной.
Для того чтобы приготовить простой манник на кефире без муки подготовим продукты по списку.
Манную крупу залить теплым кефиром и дать настояться 30 минут, чтобы манка набухла.
Яйца разбить в отдельную посуду и взбить вилкой.
В набухшую манку добавить сахар, разрыхлитель, соль. Перемешать до растворения сахара, можно использовать миксер.
Добавить взбитые яйца и снова перемешать.
С лимона снять цедру, выжать сок и добавить к манному тесту.
Форму для выпечки манника смазать сливочным маслом и вылить тесто.
Выпекать манник в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Форму с готовым манником достать из духовки и остудить не вынимая манник.
Подавать манник, приготовленный на кефире без муки, с вареньем, сметаной или фруктовым соусом.
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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