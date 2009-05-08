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Манник на кефире без муки

Среда, 16 Октября 2024 г. 09:15 + в цитатник
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Рецепт очень вкусного и яркого манника на кефире без муки. Для аромата будем использовать лимонную цедру и сок.
Ингредиенты
Крупа манная - 200 г
 
Кефир - 500 мл
 
Яйца - 2 шт.
 
Сахар - 100 г
 
Разрыхлитель - 10 г
 
Сливочное масло - 20 г
 
Цедра и сок лимона - 1 шт.
 
Соль - 1 щепотка

Процесс приготовления

Манные биточки я уже готовила, вот испробовала манник на кефире без муки. Простой и быстрый рецепт с отличным результатом. Мой вариант манника включает в себя лимонную цедру и сок лимона, по желанию можно добавить изюм. Кушать такой манник вкусно с вареньем или сметаной.

 

Для того чтобы приготовить простой манник на кефире без муки подготовим продукты по списку.

 

Ингредиенты для манника на кефире

 

Манную крупу залить теплым кефиром и дать настояться 30 минут, чтобы манка набухла.

 

Влить кефир в манку

 

Яйца разбить в отдельную посуду и взбить вилкой.

 

Положить яйца в тарелку

 

В набухшую манку добавить сахар, разрыхлитель, соль. Перемешать до растворения сахара, можно использовать миксер.

 

Всыпать сахар и разрыхлитель

 

Добавить взбитые яйца и снова перемешать.

 

Положить яйца

 

С лимона снять цедру, выжать сок и добавить к манному тесту.

 

Натереть цедру

 

Форму для выпечки манника смазать сливочным маслом и вылить тесто.

 

Переложить тесто в форму

 

Выпекать манник в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Форму с готовым манником достать из духовки и остудить не вынимая манник.

 

Готовый манник на кефире

 

Подавать манник, приготовленный на кефире без муки, с вареньем, сметаной или фруктовым соусом.

 

Рецепт манника на кефире

Фото манника на кефире
Манник на кефире без муки, рецепт с фото
 
 
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

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