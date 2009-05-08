Манные биточки я уже готовила, вот испробовала манник на кефире без муки. Простой и быстрый рецепт с отличным результатом. Мой вариант манника включает в себя лимонную цедру и сок лимона, по желанию можно добавить изюм. Кушать такой манник вкусно с вареньем или сметаной.

Для того чтобы приготовить простой манник на кефире без муки подготовим продукты по списку.

Манную крупу залить теплым кефиром и дать настояться 30 минут, чтобы манка набухла.

Яйца разбить в отдельную посуду и взбить вилкой.

В набухшую манку добавить сахар, разрыхлитель, соль. Перемешать до растворения сахара, можно использовать миксер.

Добавить взбитые яйца и снова перемешать.

С лимона снять цедру, выжать сок и добавить к манному тесту.

Форму для выпечки манника смазать сливочным маслом и вылить тесто.

Выпекать манник в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Форму с готовым манником достать из духовки и остудить не вынимая манник.

Подавать манник, приготовленный на кефире без муки, с вареньем, сметаной или фруктовым соусом.