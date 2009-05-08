Сегодня я к Вам с 3 рецептами заливного теста на сметане, на кефире и майонезе. Еще покажу 3 начинки для пирога рыбная, с печенью и картофельно-рыбная и расскажу 2 хитрости как сделать та, чтобы в пироге начинка не опускалась на дно.

1. Рецепт на сметане на 0:49 минуте:

Для заливного теста: Яйца – 4шт Соль – 1ч.л. Сметана – 250 г Растительное масло – 50 мл Горчица – 1ч.л. Мука – 180 г Разрыхлитель – 1ч.л. Для начинки: Рыба или рыбные консервы – 150 г лук зеленый – по вкусу яйца – 3шт рис «увелка» – 1 пакетик соль – по вкусу черный перец – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сначала займемся приготовлением начинки. Возьмем 300 г рыбы и начинаем ее варить вместе с луком и черным перцем, примерно 7-9 минут, до готовности. Можно использовать рыбные консервы. Также поставим вариться 3 яйца и 80 граммов риса. Я использую пакетики, чтобы не вымерять пропорции воды и крупы. Не нужно мешать, просто варите до готовности (15-20 минут) и плюс в том, что ничего не пригорит.

Разделяем рыбу на пластинки, отделяем от костей и смешиваем вместе с порезанными на кубики яйцами, зеленым луком и рисом. Добавляем соль и перец по вкусу, если нужно. Начинка готова. Теперь приступим к тесту. Разбиваем 4 яйца в миску, добавляем 1 чайную ложку соли и взбиваем вилкой, добавляем 250 грамм сметаны, 50 грамм растительного масла и 1 чайную ложку горчицы. В другой миске смешиваем 180 грамм муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя и добавляем это в тесто. Берем большую форму, если у Вас круглая, то подойдет диаметром 28 см. Наливаем половину теста, затем посыпаем его панировочными сухарями, чтобы запеченная начинка не опустилась на дно. Далее добавляем начинку и сверху заливаем оставшимся тестом. Выпекаем пирог в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

2. Рецепт теста на кефире на 2:50 минуте :

Кефир – 300мл Яйца - 2шт Растительное масло – 70мл Соль - 1ч.л. Сахар – 1/2ч.л. Мука - 220 г Разрыхлитель -1ч.л. Для начинки: Печень - 600 г Соль - 1ч.л. Лавровый лист - 2шт Перец горошком - 3шт Луковица - 1шт Морковь – по желанию Растительное масло – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Итак, займемся сначала начинкой. Нужно отварить печень, я отвариваю так: в кастрюлю наливаю воду, кладу соль, перец, лавровый лист, как закипит опускаю 600 грамм печени, у меня сегодня куриная и варю с момента закипания 15 минут, выключаю, но печенку не вынимаю, оставляю ее в бульоне до остывания. Теперь теплую печенку достаю и перекручиваю на мясорубке.

На сковороде обжарим луковицу на небольшом количестве растительного масла, добавляем перекрученную печенку, вливаем 2 половника бульона в котором варилась печень. Жарим минуты 2-3 пробуем на соль если нужно добавляем и черный перец. Начинка готова.

Приготовим тесто. В миску вливаем 300 мл кефира, добавим 2 яйца, 1 ч.л соли, 1/2 ч.л сахара, 70 мл растительного масла. Перемешиваем. Отмерим 220 грамм муки добавим 1 ч.л разрыхлителя и перемешаем. Добавляем муку с разрыхлителем в тесто и замешиваем тесто. Тесто должно получиться как на оладьи по густоте.

Берем форму, у меня диаметр формы 26 см, форму я беру толстостенную из литого алюминия, в такой форме выпечка получается как у бабушки в русской печи. Форму смазываем маслом, я на дно стелю бумагу для выпечки, чтобы быть уверенной, что готовый пирог отойдет от формы. Наливаем половину теста и ставим в духовку разогретую, держу там минут 5, нужно чтобы тесто схватилось, так начинка не опустится на дно и пирог пропечется.

Достаем форму, кладем подготовленную начинку и заливаем тестом.

Ставим в духовку и выпекаем 25 - 30 минут при температуре 180 градусов, или ориентируйтесь по своей духовке. Пирог вынимаем из духовки, даем ему немного остыть и разрезаем. Подаем к столу. Очень вкусно, я обычно делаю такой пирог с собой в дорогу или просто для перекуса. Вкусно и не сложно. Как раз то, что Вы любите.

3. Рецепт на майонезе на 5:00 минуте:

Яйца – 2 шт. Соль – 1/4ч.л. Сода – 1/3ч.л. Сметана – 160 гр. Майонез – 160гр. Мука – 4ст.л. Для начинки: Сайра – 1банка, Картофель – 1шт. Луковица – 1 шт. Соль – 1/4ч.л. Черный перец – по вкусу (ред.)

Заливной пирог с сайрой и картофелем. Вкусный нежный, сочный так и хочется съесть еще кусочек. Готовится просто и быстро, не нужно ничего раскатывать и защипывать.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца, кладем немного соли, 1/3ч.л. соды, и перемешиваем венчиком. Добавляем 160гр сметаны и 160гр майонеза. Перемешиваем, добавляем 4ст.л. ложки муки с небольшой горкой. Тесто получается как жидкая сметана. Отставляем тесто в сторону.

Приготовим начинку. Небольшую луковицу мелко порежем и порубим.

1 банку сайры у меня в масле, перекладываем в миску без жидкости, разминаем вилкой. 2 небольших или 1 большую сырую картофелину натираем на крупной терке. И отжимаем влагу. Картофель подсаливаем, добавляем перец и перемешиваем. Форму смазываем сливочным маслом, наливаем половину теста, разравниваем. Кладем картофель, лук, сайру. Заливаем второй половиной теста. Выпекаем при 170 градусах 35-40 минут, до золотистого цвета. Проверяем деревянной шпажкой.

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