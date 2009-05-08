Котлеты — это одно из самых популярных и любимых блюд во многих кухнях мира. Они представляют собой небольшие лепёшки из мясного, рыбного или овощного фарша, которые обжариваются на сковороде до золотистой корочки.

История котлет насчитывает несколько веков. Считается, что они появились ещё в Древнем Риме, где их готовили из мяса китов. В России котлеты стали популярны в XVIII веке благодаря французской кухне. С тех пор они прочно вошли в наше меню и стали одним из самых распространённых и любимых блюд.

Их можно жарить, запекать, готовить на пару или на гриле. Котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру.

Ингредиенты:

мясо — 1 кг;

лук — 300 г;

чеснок — 3 зубчика;

хлеб белый — 200 г

молоко;

соль — ч.л.;

панировочные сухари — 100 г.

Приготовление котлет:

Пропускаем через мясорубку мясо и лук, замачиваем в молоке хлеб. Через пресс пропускаем чеснок и добавляем к мясу.

Измельчаем отжатый от излишков молока хлеб в мясорубке, смешиваем с фаршем и луком. Солим фарш, отбиваем его на рабочей поверхности, а затем формуем котлеты.

Обваливаем каждую котлету в панировочных сухарях, а затем выкладываем на противень.

Заливаем дно противня водой, запекаем котлеты при 180 градусах 1 час.

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