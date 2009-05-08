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Пирог с тыквой и лимоном. Просто тает во рту! Нежный, сочный и невероятно вкусный.
Сегодня я хочу предложить Приготовить пирог с тыквой и лимоном "Три стакана". Один из лучших десертов к чаю. Один из самых простых рецептов. Простой, мягкий и невероятно вкусный.
Приготовление.
Очищаем тыкву и натираем на мелкой тёрке.
Добавляем 100г. сахара, цедру одного лимона и лимонный сок. Перемешиваем и начинка готова.
В миску всыпаем стакан манки, стакан сахара, стакан муки, щепотку соли и всё перемешиваем.
Добавляем 200г. сливочного масла из морозилки, натёртое на крупной тёрке и всё перемешиваем.
Делим крошку визуально на три части. Первую часть выкладываем в форму(у меня 22 см) с пергаментом. Потом выкладываем половину начинки.
И так ещё 1 слой покрывая сверху оставшейся крошкой.
Выпекаем пирог 40-45 минут при температуре 180 °С.
Желаю Вам приятного аппетита и отличного настроения!
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