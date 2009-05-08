Сегодня я хочу предложить Приготовить пирог с тыквой и лимоном "Три стакана". Один из лучших десертов к чаю. Один из самых простых рецептов. Простой, мягкий и невероятно вкусный.

Ингредиенты:

стакан 250 мл

мука 1 стакан

манная крупа 1 стакан

сахар 1 стакан

соль щепотка

сливочное масло 200 г

Начинка:

тыква очищенная 800 г

сахар 100 г

лимон 1 шт.

Приготовление.

Очищаем тыкву и натираем на мелкой тёрке.





Добавляем 100г. сахара, цедру одного лимона и лимонный сок. Перемешиваем и начинка готова.





В миску всыпаем стакан манки, стакан сахара, стакан муки, щепотку соли и всё перемешиваем.





Добавляем 200г. сливочного масла из морозилки, натёртое на крупной тёрке и всё перемешиваем.





Делим крошку визуально на три части. Первую часть выкладываем в форму(у меня 22 см) с пергаментом. Потом выкладываем половину начинки.





И так ещё 1 слой покрывая сверху оставшейся крошкой.





Выпекаем пирог 40-45 минут при температуре 180 °С.





Желаю Вам приятного аппетита и отличного настроения!





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