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Пирог с тыквой и лимоном. Просто тает во рту! Нежный, сочный и невероятно вкусный.

Воскресенье, 13 Октября 2024 г. 08:02 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Сегодня я хочу предложить Приготовить пирог с тыквой и лимоном "Три стакана". Один из лучших десертов к чаю. Один из самых простых рецептов. Простой, мягкий и невероятно вкусный.

Ингредиенты:
 
стакан 250 мл
мука 1 стакан
манная крупа 1 стакан
сахар 1 стакан
соль щепотка
сливочное масло 200 г
Начинка:
 
тыква очищенная 800 г
сахар 100 г
лимон 1 шт.

Приготовление.

Очищаем тыкву и натираем на мелкой тёрке.


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Добавляем 100г. сахара, цедру одного лимона и лимонный сок. Перемешиваем и начинка готова.


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В миску всыпаем стакан манки, стакан сахара, стакан муки, щепотку соли и всё перемешиваем.


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Добавляем 200г. сливочного масла из морозилки, натёртое на крупной тёрке и всё перемешиваем.


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Делим крошку визуально на три части. Первую часть выкладываем в форму(у меня 22 см) с пергаментом. Потом выкладываем половину начинки.


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И так ещё 1 слой покрывая сверху оставшейся крошкой.


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Выпекаем пирог 40-45 минут при температуре 180 °С.


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Желаю Вам приятного аппетита и отличного настроения!


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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