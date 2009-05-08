Цветаевский яблочный пирог никого не оставит равнодушным!😋

Ингредиенты.

Диаметр 24 см.

* мука 230 г

* разрыхлитель 1 ч.л

* сахар 50 г

* сливочное масло 100 г

* сметана 60 мл

Для начинки:

* сметана 380 мл

* яйцо 2 шт

* сахар 100 г

* картофельный/кукурузный крахмал 30 г

* корица 1 ч.л

* яблоки 6 шт

* миндальная стружка

Как приготовить Цветаевский яблочный пирог со сметанной заливкой простой рецепт

1. К муке добавляем разрыхлитель, сахар, мягкое сливочное масло, сметану и замешиваем тесто. Тесто равномерно распределяем по форме и убираем в холодильник. Форму лучше заранее застелить пергаментной бумагой, чтоб потом легче было его достать.





2. Яблоки нарезаем на тонкие но небольшие кусочки. Для начинки соединяем: сметану, яйца, сахар, крахмал, корицу и перемешиваем.





3. Достаём тесто из холодильника, сверху выкладываем яблоки, потом заполняем сметанной заливкой, я ещё решила посыпать миндальной стружкой и отправляем выпекаться в духовку при t 180° на 50 минут.





4. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Всем приятного чаепития!

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