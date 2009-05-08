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Цветаевский яблочный пирог со сметанной заливкой

Пятница, 11 Октября 2024 г. 10:25 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Цветаевский яблочный пирог никого не оставит равнодушным!😋
Ингредиенты.
 
Диаметр 24 см.
 
* мука 230 г
* разрыхлитель 1 ч.л
* сахар 50 г
* сливочное масло 100 г
* сметана 60 мл
 
Для начинки:
* сметана 380 мл
* яйцо 2 шт
* сахар 100 г
* картофельный/кукурузный крахмал 30 г
* корица 1 ч.л
* яблоки 6 шт
* миндальная стружка
Как приготовить Цветаевский яблочный пирог со сметанной заливкой простой рецепт

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1. К муке добавляем разрыхлитель, сахар, мягкое сливочное масло, сметану и замешиваем тесто. Тесто равномерно распределяем по форме и убираем в холодильник. Форму лучше заранее застелить пергаментной бумагой, чтоб потом легче было его достать.


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2. Яблоки нарезаем на тонкие но небольшие кусочки. Для начинки соединяем: сметану, яйца, сахар, крахмал, корицу и перемешиваем.


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3. Достаём тесто из холодильника, сверху выкладываем яблоки, потом заполняем сметанной заливкой, я ещё решила посыпать миндальной стружкой и отправляем выпекаться в духовку при t 180° на 50 минут.


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4. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Всем приятного чаепития!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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