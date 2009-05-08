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Цветаевский яблочный пирог со сметанной заливкой
1. К муке добавляем разрыхлитель, сахар, мягкое сливочное масло, сметану и замешиваем тесто. Тесто равномерно распределяем по форме и убираем в холодильник. Форму лучше заранее застелить пергаментной бумагой, чтоб потом легче было его достать.
2. Яблоки нарезаем на тонкие но небольшие кусочки. Для начинки соединяем: сметану, яйца, сахар, крахмал, корицу и перемешиваем.
3. Достаём тесто из холодильника, сверху выкладываем яблоки, потом заполняем сметанной заливкой, я ещё решила посыпать миндальной стружкой и отправляем выпекаться в духовку при t 180° на 50 минут.
4. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Всем приятного чаепития!
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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