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Хмельные огурчики. Фирменный рецепт заготовки моей тетушки: не мутнеют, не взрываются

Среда, 09 Октября 2024 г. 09:25 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пора заготовок на зиму в самом разгаре. Каждая хозяйка спешит похвастаться своим фирменным рецептом закруток.
 
Сегодня я хочу рассказать про оригинальный рецепт огурчиков на зиму от моей родной тети. У нее всегда очень вкусные огурчики.
 
При этом ни одна банка никогда не мутнеет, не взрывается. Огурцы очень вкусные, в меру кислые, упругие и хрустящие — просто загляденье.
 
Ингредиенты
На каждую 3-х литровую банку с огурцами следует добавлять:
 
Соль — 2 ложки столовые;
 
Сахар — 5 ложек столовых;
 
Уксус — 1,5 ложки столовые;
 
В0дка — 3 ложки столовые.
 
В0дка — именно тот секретный ингредиент, который делает рецепт уникальным и благодаря ему у рецепта это интересное название.
 
Как готовить
1. Огурцы перебрать, обрезать кончики и замочить в холодной воде на пару часов. Можно даже по возможности добавить лед.
 
2. Подготовить банки — вымыть и простерилизовать. Способов стерилизации сегодня масса. Поделитесь своим вариантом в комментариях.
 
3. Разложить по банкам ароматные специи и приправы. Их выбор зависит от Ваших предпочтений — зонтики укропа, листья хрена, зубчики чеснока, листья смородины, вишни, дуба, горошины перца, лаврушку, сладкий перец и т.д.

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4. Разложить по банкам огурцы. Следует раскладывать огурцы, как можно плотнее.
 
5. Огурцы в банках залить кипятком, прикрыть крышками и оставить до полного остывания — минут на 30 — 40.
 
6. Воду из банок снова перелить в кастрюлю и поставить на огонь — довести до кипения.
 
7. В каждую банку добавить соль, сахар, уксус и в0дку.
 
8. Залить кипятком, закатать, перевернуть, укутать.
 
Банки  можно хранить даже при комнатной температуре. Не мутнеют, не взрываются.
Это отличная закуска, вкусное дополнение к любым блюдам. Вкусные и супер хрустящие.

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Рубрики:  консервирование, заготовки
Моя_кулинарная_книга
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