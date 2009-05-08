Подготовьте ингредиенты для заливного пирога с рыбой

Для своего варианта я взяла речную рыбу, которую мои родственники - рыбаки уже выпотрошили и почистили. Осталось только запечь её в духовке со специями.

Запекалась речная рыба при 200 градусах в духовке около получаса.

Затем нужно рыбу разобрать на маленькие кусочки и удалить при этом все косточки. В рыбную начинку добавьте сырой или обжаренный лук.

Из муки с содой и солью, кефира, яиц и растительного масла взбейте тесто и половину его вылейте в форму.

Уложите равномерно рыбную начинку, посыпьте её рубленой зеленью (укропом или петрушкой).

Вылейте на начинку вторую часть теста.

Поместите форму в духовку и запекайте при 200 градусах до готовности.

Заливной рыбный пирог готов.

Приятного аппетита!

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