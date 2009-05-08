Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня картофельные лепешки кекс на кефире клубничный пирог куриные котлеты ленивые пирожки ленивый медовик лимонный пирог минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный кекс шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71677
Комментариев: 169938
Написано: 258492


Заливной рыбный пирог на кефире

Среда, 09 Октября 2024 г. 09:07 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Zalivnoi_ribnii_pirog_na_kefire (600x450, 238Kb)

Заливной пирог - это пирог с жидким тестом, т.е. с тестом, которое не замешивают и не раскатывают, а перемешивают и заливают им начинку. Сегодня будем готовить заливной пирог с рыбой на кефире. Для рыбной начинки используйте любую рыбу: морскую или речную, запеченную, жареную, тушеную или просто консервированную ...
Ингредиенты
Кефир - 1 стакан
 
Яйца - 2 шт
 
Мука - 1,5 стакана
 
Рыба морская или речная - 1 шт
 
Лук - 1 головка
 
Свежая зелень - по вкусу
 
Растительное масло - 1 ст.л.
 
Сода - 0,5 ч.л.
 
Соль - 1 щепотка
 
Специи для рыбы - по вкусу

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты для заливного пирога с рыбой

 

 

Для своего варианта я взяла речную рыбу, которую мои родственники - рыбаки уже выпотрошили и почистили. Осталось только запечь её в духовке со специями.

 

Запекалась речная рыба при 200 градусах в духовке около получаса.

 

Затем нужно рыбу разобрать на маленькие кусочки и удалить при этом все косточки. В рыбную начинку добавьте сырой или обжаренный лук.

 

Из муки с содой и солью, кефира, яиц и растительного масла взбейте тесто и половину его вылейте в форму.

Уложите равномерно рыбную начинку, посыпьте её рубленой зеленью (укропом или петрушкой).

 

Вылейте на начинку вторую часть теста.

 

Заливной пирог с рыбой на кефире

Поместите форму в духовку и запекайте при 200 градусах до готовности.

Пирог заливной с рыбной начинкой

 

Заливной рыбный пирог готов.

 

Рецепт заливного рыбного пирога

Приятного аппетита!

 

Заливной рыбный пирог на кефире, рецепт с фото

Источник

Рубрики:  пироги
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте