Среда, 09 Октября 2024 г. 09:07
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Заливной рыбный пирог на кефире
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Заливной рыбный пирог на кефире
Заливной рыбный пирог
заливной пирог на кефире
Заливной пирог - это пирог с жидким тестом, т.е. с тестом, которое не замешивают и не раскатывают, а перемешивают и заливают им начинку. Сегодня будем готовить заливной пирог с рыбой на кефире. Для рыбной начинки используйте любую рыбу: морскую или речную, запеченную, жареную, тушеную или просто консервированную ...
Ингредиенты
Кефир - 1 стакан
Яйца - 2 шт
Мука - 1,5 стакана
Рыба морская или речная - 1 шт
Лук - 1 головка
Свежая зелень - по вкусу
Растительное масло - 1 ст.л.
Сода - 0,5 ч.л.
Соль - 1 щепотка
Специи для рыбы - по вкусу
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты для заливного пирога с рыбой
Для своего варианта я взяла речную рыбу, которую мои родственники - рыбаки уже выпотрошили и почистили. Осталось только запечь её в духовке со специями.
Запекалась речная рыба при 200 градусах в духовке около получаса.
Затем нужно рыбу разобрать на маленькие кусочки и удалить при этом все косточки. В рыбную начинку добавьте сырой или обжаренный лук.
Из муки с содой и солью, кефира, яиц и растительного масла взбейте тесто и половину его вылейте в форму.
Уложите равномерно рыбную начинку, посыпьте её рубленой зеленью (укропом или петрушкой).
Вылейте на начинку вторую часть теста.
Поместите форму в духовку и запекайте при 200 градусах до готовности.
Заливной рыбный пирог готов.
Приятного аппетита!
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