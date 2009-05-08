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Заливной пирог с рыбными консервами
Для приготовления заливного пирога с рыбными консервами на кефире подготовим продукты по списку.
Приготовим тесто: просто смешаем все продукты для теста, из списка ингредиентов, в однородную массу.
Для начинки нарежем лук в произвольной форме.
Консервы сайры разомнем вилкой, для сочности добавим немного жидкости из банки, кости от рыбы отделять не нужно, в консервах они очень мягкие и не чувствуются. Смешаем лук и рыбу.
Форму для выпечки смажем маслом, выльем половину теста.
Равномерно распределим начинку из лука и рыбных консервов.
Зальем второй половиной теста, по желанию и наличию посыпем кунжутом.
Выпекаем рыбный пирог из консервированной сайры в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут, затем уменьшаем градусы до 180 и печем еще 30-35 минут.
Вкусный, быстрый и простой заливной пирог с рыбными консервами готов. Приятного аппетита!
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