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Заливной пирог с рыбными консервами

Вторник, 08 Октября 2024 г. 09:38 + в цитатник
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Сегодня хочу предложить вам рецепт быстрого заливного рыбного пирога на кефире, с консервированной сайрой. Выпечка получается достаточно пышной, а начинка достаточно ароматной. Консервы я использовала без масла - натуральная сайра, хотя с маслом тоже можно.
Ингредиенты
Для теста:
Кефир - 300 мл
 
Яйца - 2 шт.
 
Масло растительное - 70 мл
 
Мука - 1,5 стакана
 
Соль - 1 ч.л.
 
Сода - 1 ч.л.
 
Для начинки:
Консервы рыбные (сайра натуральная) - 250 г
 
Лук - 1 шт.
 
Кунжут - для посыпки

Процесс приготовления

Для приготовления заливного пирога с рыбными консервами на кефире подготовим продукты по списку.

 

Ингредиенты для заливного пирога с рыбными консервами

 

Приготовим тесто: просто смешаем все продукты для теста, из списка ингредиентов, в однородную массу.

 

Замесить тесто

 

Для начинки нарежем лук в произвольной форме.

 

Порезать лук

 

Консервы сайры разомнем вилкой, для сочности добавим немного жидкости из банки, кости от рыбы отделять не нужно, в консервах они очень мягкие и не чувствуются. Смешаем лук и рыбу.

 

Соединить лук с консервой

 

Форму для выпечки смажем маслом, выльем половину теста.

 

Налить тесто в форму

 

Равномерно распределим начинку из лука и рыбных консервов.

 

Выложить начинку на тесто

 

Зальем второй половиной теста, по желанию и наличию посыпем кунжутом.

 

Вылить тесто и посыпать кунжутом

 

Выпекаем рыбный пирог из консервированной сайры в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут, затем уменьшаем градусы до 180 и печем еще 30-35 минут.

 

Рецепт заливного пирога с рыбными консервами

 

Вкусный, быстрый и простой заливной пирог с рыбными консервами готов. Приятного аппетита!

 

Фото заливного пирога с рыбными консервами

Заливной пирог с рыбными консервами, рецепт с фото
Рубрики:  пироги
Моя_кулинарная_книга
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