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Чешская кухня славится своими десертами, и одним из самых популярных является торт «Марленка». Этот изысканный десерт представляет собой гармоничное сочетание нежного шоколадного бисквита, насыщенного шоколадного крема и лёгкой фруктовой кислинки.
Торт «Марленка» — это не просто десерт, а настоящее произведение искусства. Он имеет свою историю и традиции приготовления, которые передаются из поколения в поколение. В
Чехии этот торт готовят на праздники и торжественные мероприятия, чтобы порадовать гостей и близких.
Ингредиенты для коржей:
мед — 150 г;
сахар — 300 г;
соль — 1 щепотка;
пищевая сода — 1 ч.л.;
сливочное масло — 250 г;
молоко — 150 мл;
мука — 450 г;
яйца — 3 шт.
Ингредиенты для крема:
молоко — 750 мл;
кукурузный крахмал — 60 г;
сахар — 50 г;
ванильный сахар — 16 г;
яйца — 2 шт.;
вареное сгущенное молоко — 200 г;
сливочное масло — 250 г.
Приготовление торта «Марленка»:
Для крема необходимо довести до кипения 600 мл молока. В это время смешиваем кукурузный крахмал с сахаром, вливаем туда 150 мл холодного молока, разбиваем яйца и перемешиваем.
Вливаем яичную смесь в кипящее молоко, варим до загустения на среднем огне. После появления пузырьков варим заварную основу 30 секунд и снимаем с огня.
Сразу добавляем в основу сгущенное молоко, перемешиваем и перекладываем в отдельную тару до остывания. Не забываем накрыть заварную основу пищевой пленкой.
Для коржей в сотейник выливаем мед, высыпаем сахар, соль и пищевую соду, перемешиваем и отправляем на огонь до растворения компонентов. Выкладываем в густую смесь сливочное масло, перемешиваем.
Выливаем горячую смесь в муку, замешиваем тесто. Разбиваем по одному яйцу в тесто, тщательно перемешиваем.
Если тесто слишком жидкое, в него можно добавить еще 50-100 грамм муки.
Выливаем небольшую порцию теста на пергамент и распределяет тонким слоем по поверхности в виде круга.
Выпекаем тонкий корж при 200 градусах 5 минут. Аналогичную процедуру проводим с остальными 10-11 коржами.
После выпекания обрезаем ровные коржи при помощи, например, крышки от кастрюли. Для крема взбиваем сливочное масло до побеления миксером, постепенно добавляем в него заварную основу.
Собираем торт: на каждый корж выкладываем по 3-4 столовые ложки крема, разравниваем.
Кладем коржи друг на друга начинкой к бисквиту.
Оставляем торт при комнатной температуре на 1 час. Затем измельченными обрезками бисквита украшаем десерт.
Традиционный чешский торт украшается также шоколадной сеточкой и грецкими орехами. Получается не особо сложный Медовик по-Чешски.