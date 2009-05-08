Чешская кухня славится своими десертами, и одним из самых популярных является торт «Марленка». Этот изысканный десерт представляет собой гармоничное сочетание нежного шоколадного бисквита, насыщенного шоколадного крема и лёгкой фруктовой кислинки.

Торт «Марленка» — это не просто десерт, а настоящее произведение искусства. Он имеет свою историю и традиции приготовления, которые передаются из поколения в поколение. В

Чехии этот торт готовят на праздники и торжественные мероприятия, чтобы порадовать гостей и близких.

Ингредиенты для коржей:

мед — 150 г;

сахар — 300 г;

соль — 1 щепотка;

пищевая сода — 1 ч.л.;

сливочное масло — 250 г;

молоко — 150 мл;

мука — 450 г;

яйца — 3 шт.

Ингредиенты для крема:

молоко — 750 мл;

кукурузный крахмал — 60 г;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 16 г;

яйца — 2 шт.;

вареное сгущенное молоко — 200 г;

сливочное масло — 250 г.

Приготовление торта «Марленка»:

Для крема необходимо довести до кипения 600 мл молока. В это время смешиваем кукурузный крахмал с сахаром, вливаем туда 150 мл холодного молока, разбиваем яйца и перемешиваем.

Вливаем яичную смесь в кипящее молоко, варим до загустения на среднем огне. После появления пузырьков варим заварную основу 30 секунд и снимаем с огня.

Сразу добавляем в основу сгущенное молоко, перемешиваем и перекладываем в отдельную тару до остывания. Не забываем накрыть заварную основу пищевой пленкой.

Для коржей в сотейник выливаем мед, высыпаем сахар, соль и пищевую соду, перемешиваем и отправляем на огонь до растворения компонентов. Выкладываем в густую смесь сливочное масло, перемешиваем.

Выливаем горячую смесь в муку, замешиваем тесто. Разбиваем по одному яйцу в тесто, тщательно перемешиваем.

Если тесто слишком жидкое, в него можно добавить еще 50-100 грамм муки.

Выливаем небольшую порцию теста на пергамент и распределяет тонким слоем по поверхности в виде круга.

Выпекаем тонкий корж при 200 градусах 5 минут. Аналогичную процедуру проводим с остальными 10-11 коржами.

После выпекания обрезаем ровные коржи при помощи, например, крышки от кастрюли. Для крема взбиваем сливочное масло до побеления миксером, постепенно добавляем в него заварную основу.

Собираем торт: на каждый корж выкладываем по 3-4 столовые ложки крема, разравниваем.





Кладем коржи друг на друга начинкой к бисквиту.

Оставляем торт при комнатной температуре на 1 час. Затем измельченными обрезками бисквита украшаем десерт.





Традиционный чешский торт украшается также шоколадной сеточкой и грецкими орехами. Получается не особо сложный Медовик по-Чешски.