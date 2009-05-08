Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня картофельные лепешки кекс на кефире клубничный пирог куриные котлеты ленивые пирожки ленивый медовик лимонный пирог медовик без раскатки коржей минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71661
Комментариев: 169938
Написано: 258476


Чешский медовик «Марленка». Нежнейший торт без раскатки коржей

Понедельник, 07 Октября 2024 г. 10:07 + в цитатник
Ipola все записи автора

Р§РµС€СЃРєРёР№ РјРµРґРѕРІРёРє В«РњР°СЂР»РµРЅРєР°В»1 (700x433, 409Kb)

Чешская кухня славится своими десертами, и одним из самых популярных является торт «Марленка». Этот изысканный десерт представляет собой гармоничное сочетание нежного шоколадного бисквита, насыщенного шоколадного крема и лёгкой фруктовой кислинки.
 
Торт «Марленка» — это не просто десерт, а настоящее произведение искусства. Он имеет свою историю и традиции приготовления, которые передаются из поколения в поколение. В
 
Чехии этот торт готовят на праздники и торжественные мероприятия, чтобы порадовать гостей и близких.
 
Ингредиенты для коржей:
 
мед — 150 г;
сахар — 300 г;
соль — 1 щепотка;
пищевая сода — 1 ч.л.;
сливочное масло — 250 г;
молоко — 150 мл;
мука — 450 г;
яйца — 3 шт.
Ингредиенты для крема:
 
молоко — 750 мл;
кукурузный крахмал — 60 г;
сахар — 50 г;
ванильный сахар — 16 г;
яйца — 2 шт.;
вареное сгущенное молоко — 200 г;
сливочное масло — 250 г.
Приготовление торта «Марленка»:
Для крема необходимо довести до кипения 600 мл молока. В это время смешиваем кукурузный крахмал с сахаром, вливаем туда 150 мл холодного молока, разбиваем яйца и перемешиваем.
 
Вливаем яичную смесь в кипящее молоко, варим до загустения на среднем огне. После появления пузырьков варим заварную основу 30 секунд и снимаем с огня.
 
Сразу добавляем в основу сгущенное молоко, перемешиваем и перекладываем в отдельную тару до остывания. Не забываем накрыть заварную основу пищевой пленкой.
 
Для коржей в сотейник выливаем мед, высыпаем сахар, соль и пищевую соду, перемешиваем и отправляем на огонь до растворения компонентов. Выкладываем в густую смесь сливочное масло, перемешиваем.
 
Выливаем горячую смесь в муку, замешиваем тесто. Разбиваем по одному яйцу в тесто, тщательно перемешиваем.
 
Если тесто слишком жидкое, в него можно добавить еще 50-100 грамм муки.
 
Выливаем небольшую порцию теста на пергамент и распределяет тонким слоем по поверхности в виде круга.
 
Выпекаем тонкий корж при 200 градусах 5 минут. Аналогичную процедуру проводим с остальными 10-11 коржами.
 
После выпекания обрезаем ровные коржи при помощи, например, крышки от кастрюли. Для крема взбиваем сливочное масло до побеления миксером, постепенно добавляем в него заварную основу.
 
Собираем торт: на каждый корж выкладываем по 3-4 столовые ложки крема, разравниваем.


Р§РµС€СЃРєРёР№ РјРµРґРѕРІРёРє В«РњР°СЂР»РµРЅРєР°В»2 (700x441, 191Kb)

Кладем коржи друг на друга начинкой к бисквиту.
 
 Оставляем торт при комнатной температуре на 1 час. Затем измельченными обрезками бисквита украшаем десерт.


Р§РµС€СЃРєРёР№ РјРµРґРѕРІРёРє В«РњР°СЂР»РµРЅРєР°В»3 (700x392, 351Kb)

Традиционный чешский торт украшается также шоколадной сеточкой и грецкими орехами. Получается не особо сложный Медовик по-Чешски.
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте