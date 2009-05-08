Для приготовления печенья вам понадобятся:

сметана – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. ложки;

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.;

масло сливочное – 100 г;

мука – 320 г.

А также для смазывания и посыпки теста вам понадобятся:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.

Первым делом возьмите 320 г муки и просейте ее в большую миску. Помните, что благодаря просеиванию любая выпечка будет получаться более пышной и воздушной. Далее добавьте 2 столовые ложки сахара и 1 чайную разрыхлителя. В муку добавьте щепотку соли для усиления вкуса и ванильный сахар. Это тесто не нужно взбивать, а только смешать все ингредиенты.

Далее возьмите 100 г сливочного масла и выложите в миску с мукой. Смешайте все руками, после разбейте 1 яйцо, влейте 100 г сметаны любой жирности. После чего сначала перемешайте все ложкой, а затем – руками.

Тесто можно оставить настаиваться примерно на 10 минут, обязательно накройте его миской, чтобы оно не заветрилось. После возьмите скалку и слегка раскатайте готовую массу. Затем разбейте второе яйцо и размажьте его по пласту, а сверху посыпьте сахаром.

Следующий шаг: нарежьте тесто кусочками и аккуратно выложите их на противень, покрытый пергаментом. Разложите печенье на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы оно не слиплось, когда во время выпекания будет увеличиваться в размере.

Отправьте противень с печеньем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. И вот вы можете наслаждаться вкусным, мягким, сладким слоеным печеньем, сделанным своими руками!