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Слоеное печенье за 25 минут: кулинарный блогер поделилась рецептом вкусной домашней выпечки

Суббота, 05 Октября 2024 г. 09:57 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Для приготовления печенья вам понадобятся:
 
 
сметана – 100 г;
яйцо – 1 шт.;
сахар – 2 ст. ложки;
ванильный экстракт – 1 ч. л.;
разрыхлитель 1 ч. л.;
масло сливочное – 100 г;
мука – 320 г.
 
А также для смазывания и посыпки теста вам понадобятся:
 
 
яйцо – 1 шт.;
сахар – 2 ст. л.
 
Первым делом возьмите 320 г муки и просейте ее в большую миску. Помните, что благодаря просеиванию любая выпечка будет получаться более пышной и воздушной. Далее добавьте 2 столовые ложки сахара и 1 чайную разрыхлителя. В муку добавьте щепотку соли для усиления вкуса и ванильный сахар. Это тесто не нужно взбивать, а только смешать все ингредиенты. 
 
Далее возьмите 100 г сливочного масла и выложите в миску с мукой. Смешайте все руками, после разбейте 1 яйцо, влейте 100 г сметаны любой жирности. После чего сначала перемешайте все ложкой, а затем – руками.
 
Тесто можно оставить настаиваться примерно на 10 минут, обязательно накройте его миской, чтобы оно не заветрилось. После возьмите скалку и слегка раскатайте готовую массу. Затем разбейте второе яйцо и размажьте его по пласту, а сверху посыпьте сахаром.
 
Следующий шаг: нарежьте тесто кусочками и аккуратно выложите их на противень, покрытый пергаментом. Разложите печенье на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы оно не слиплось, когда во время выпекания будет увеличиваться в размере.
 
Отправьте противень с печеньем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. И вот вы можете наслаждаться вкусным, мягким, сладким слоеным печеньем, сделанным своими руками!
 

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/печенье,пряники
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 10 раз
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