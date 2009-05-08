Слоеный пирог "Улитка" с мясом - невероятно вкусное и сочное блюдо, его с удовольствием продегустируют ваши родные и друзья как с чашечкой ароматного чая, так и с различными соусами. Безумное множество вариантов приготовления пирогов поможет вам выбрать тот, который придется по вкусу, мы же с вами в этом рецепте рассмотрим вариант создания выпечки из слоеного бездрожжевого теста и мясного фарша - он очень похож на абхазскую ачму с мясом.

Вы можете заменить фарш сыром сулугуни или рикоттой, творогом или брынзой (фетой) - все зависит только от вашего желания. Благодаря сегодняшним технологиям, тесто можно приобрести по приемлемой цене в любом магазине или супермаркете, равно как и мясной фарш. Помните о том, что говяжий или бараний фарш позволит вам создать более ароматное блюдо! Итак, подготовим все необходимые ингредиенты и начнем кулинарить!

Слоеное бездрожжевое тесто разморозим при комнатной температуре, так как оно продается замороженным, и раскатаем из него широкий прямоугольный пласт. Чем тоньше будет ваш раскатанный пласт, тем быстрее пропечется сам пирог. Нарежем пласт на узкие длинные ленты шириной 10 см.

Выложим в середину каждой ленты длинной полосой мясной фарш. В фарше уже присутствуют мелко нарезанный репчатый лук, соль и молотый черный перец. Если у вас фарш не создан, то обязательно добавьте в него перечисленные ингредиенты.

Каждую ленту теста свернем рулетом так, чтобы фарш остался в его середине. Смажем форму растительным маслом и выложим в нее рулеты из теста с начинкой по кругу.

Смажем нашу заготовку пирога желтком. Поместим в разогретый духовой шкаф на 40-50 минут при 200С. Будем следить за поверхностью выпечки, при необходимости прикроем ее фольгой.

Слоеный пирог «Улитка» с фаршем готов. Извлечем его из духовки и дадим слегка остыть, затем переместим на блюдо.

Нарежем на порционные кусочки, серединка пирога - необычайно аппетитная, а какой аромат витает по кухне - ваши родные обязательно на него сбегутся, поэтому не забудьте поместить на плиту чайник, чтобы создать чай!

Приятного вам!