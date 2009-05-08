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Слоеный пирог «Улитка» с фаршем

Суббота, 05 Октября 2024 г. 09:28 + в цитатник
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Слоеный пирог "Улитка" с фаршем - сочное и вкусное блюдо, которым вы можете накормить своих родных на обед или ужин!
Ингредиенты
Тесто слоеное бездрожжевое - 0,5 кг
 
Фарш мясной - 400 г
 
Соль - по вкусу
 
Черный молотый перец - по вкусу
 
Желток - 1 шт.

Процесс приготовления

Слоеный пирог "Улитка" с мясом - невероятно вкусное и сочное блюдо, его с удовольствием продегустируют ваши родные и друзья как с чашечкой ароматного чая, так и с различными соусами. Безумное множество вариантов приготовления пирогов поможет вам выбрать тот, который придется по вкусу, мы же с вами в этом рецепте рассмотрим вариант создания выпечки из слоеного бездрожжевого теста и мясного фарша - он очень похож на абхазскую ачму с мясом.

 

Вы можете заменить фарш сыром сулугуни или рикоттой, творогом или брынзой (фетой) - все зависит только от вашего желания. Благодаря сегодняшним технологиям, тесто можно приобрести по приемлемой цене в любом магазине или супермаркете, равно как и мясной фарш. Помните о том, что говяжий или бараний фарш позволит вам создать более ароматное блюдо! Итак, подготовим все необходимые ингредиенты и начнем кулинарить!

 

Ингредиенты для слоеного пирога «Улитка» с фаршем

 

Слоеное бездрожжевое тесто разморозим при комнатной температуре, так как оно продается замороженным, и раскатаем из него широкий прямоугольный пласт. Чем тоньше будет ваш раскатанный пласт, тем быстрее пропечется сам пирог. Нарежем пласт на узкие длинные ленты шириной 10 см.

 

Раскатать тесто

 

Выложим в середину каждой ленты длинной полосой мясной фарш. В фарше уже присутствуют мелко нарезанный репчатый лук, соль и молотый черный перец. Если у вас фарш не создан, то обязательно добавьте в него перечисленные ингредиенты.

 

Положить на тесто фарш

 

Каждую ленту теста свернем рулетом так, чтобы фарш остался в его середине. Смажем форму растительным маслом и выложим в нее рулеты из теста с начинкой по кругу.

 

Положить рулет в форму

 

Смажем нашу заготовку пирога желтком. Поместим в разогретый духовой шкаф на 40-50 минут при 200С. Будем следить за поверхностью выпечки, при необходимости прикроем ее фольгой.

 

Смазать желтком

 

Слоеный пирог «Улитка» с фаршем готов. Извлечем его из духовки и дадим слегка остыть, затем переместим на блюдо.

 

Готовый слоеный пирог «Улитка» с фаршем

 

Нарежем на порционные кусочки, серединка пирога - необычайно аппетитная, а какой аромат витает по кухне - ваши родные обязательно на него сбегутся, поэтому не забудьте поместить на плиту чайник, чтобы создать чай!

 

Фото слоеного пирога «Улитка» с фаршем

 

Приятного вам!

 

Рецепт слоеного пирога «Улитка» с фаршем

Слоеный пирог «Улитка» с фаршем, рецепт с фото
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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