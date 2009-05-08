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Мука требуется во многих рецептах выпечки. Пробовали ли вы жарить ее на сковороде? У этой небольшой хитрости есть свои преимущества. Жареная мука намного вкуснее, чем обычная. Её можно использовать в любых рецептах, где просят пару столовых ложек муки. В жидкостях жареная мука намного легче размешивается и с меньшим количеством вероятности образовывает комочки.
Вы можете заранее заготовить муку, чтобы потом не тратить на это время в быстрых рецептах. Для нашей сегодняшней идеи потребуются простые продукты, которые есть у каждого дома. Жареная мука будет выступать в качестве начинки. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо на своей кухне.
Ингредиенты:
мука — 400 гр;
кефир — 200 мл;
сливочное масло — 180 гр;
яйцо — шт;
сода — ч. л.;
Ингредиенты для начинки:
мука — 200 гр;
сахар — 200 гр;
растительное масло — 100 мл.
Приготовление:
На терке натираем в муку твёрдое сливочное масло. Затем перетираем ингредиенты руками. В середине делаем углубление и вливаем 200 мл кефира. Добавляем белок, а также одну чайную ложку соды. Перемешиваем сначала ингредиенты в углублении, а затем полностью. Вымешиваем тесто и накрываем крышкой на некоторое время.
Для начинки нам потребуется обжарить 200 гр муки на среднем огне. Перекладываем ее в тару и соединяем с сахаром и растительным маслом.
Возвращаемся к тесту, делим на две части и катаем шарики. С помощью скалки превращаем в тонкие пласты.
В центр одного пласта выкладываем начинку и равномерно распределяем.
Накрываем сверху вторым пластом. Следующим слоем выкладываем остатки начинки. Распределяем и скручиваем в длинный рулет.
Слегка раскатываем рулет скалкой, чтобы изделие было более плоским. Смазываем желтком.
Вилкой делаем узоры. В нашем случае клеточка. Режем ножом на треугольники.
Отправляем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на 30-35 минут.
Выпечка готова! Желаем всем Приятного аппетита.
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