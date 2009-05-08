Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

апельсиновый пирог бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня кекс на кефире клубничный пирог куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог лимонный торт минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71648
Комментариев: 169938
Написано: 258463


Царская выпечка из самых простых продуктов. Справится даже начинающая хозяйка!

Пятница, 04 Октября 2024 г. 10:07 + в цитатник
Ipola все записи автора

1РІ (700x418, 360Kb)

Мука требуется во многих рецептах выпечки. Пробовали ли вы жарить ее на сковороде? У этой небольшой хитрости есть свои преимущества. Жареная мука намного вкуснее, чем обычная. Её можно использовать в любых рецептах, где просят пару столовых ложек муки. В жидкостях жареная мука намного легче размешивается и с меньшим количеством вероятности образовывает комочки.
 
Вы можете заранее заготовить муку, чтобы потом не тратить на это время в быстрых рецептах. Для нашей сегодняшней идеи потребуются простые продукты, которые есть у каждого дома. Жареная мука будет выступать в качестве начинки. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо на своей кухне.
 
Ингредиенты:
мука — 400 гр;
кефир — 200 мл;
сливочное масло — 180 гр;
яйцо — шт;
сода — ч. л.;
 
Ингредиенты для начинки:
мука — 200 гр;
сахар — 200 гр;
растительное масло — 100 мл.
 
Приготовление:
На терке натираем в муку твёрдое сливочное масло. Затем перетираем ингредиенты руками. В середине делаем углубление и вливаем 200 мл кефира. Добавляем белок, а также одну чайную ложку соды. Перемешиваем сначала ингредиенты в углублении, а затем полностью. Вымешиваем тесто и накрываем крышкой на некоторое время.
 
Для начинки нам потребуется обжарить 200 гр муки на среднем огне. Перекладываем ее в тару и соединяем с сахаром и растительным маслом.

2РІ (700x419, 214Kb)

Возвращаемся к тесту, делим на две части и катаем шарики. С помощью скалки превращаем в тонкие пласты.
 
В центр одного пласта выкладываем начинку и равномерно распределяем.

3РІ (700x419, 192Kb)

Накрываем сверху вторым пластом. Следующим слоем выкладываем остатки начинки. Распределяем и скручиваем в длинный рулет.
 
Слегка раскатываем рулет скалкой, чтобы изделие было более плоским. Смазываем желтком.

4РІ (700x423, 218Kb)

Вилкой делаем узоры. В нашем случае клеточка. Режем ножом на треугольники.
 
Отправляем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на 30-35 минут.

5РІ (700x423, 376Kb)

Выпечка готова! Желаем всем Приятного аппетита.


6РІ (700x412, 324Kb)

Источник

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/печенье,пряники
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте