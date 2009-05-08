Мука требуется во многих рецептах выпечки. Пробовали ли вы жарить ее на сковороде? У этой небольшой хитрости есть свои преимущества. Жареная мука намного вкуснее, чем обычная. Её можно использовать в любых рецептах, где просят пару столовых ложек муки. В жидкостях жареная мука намного легче размешивается и с меньшим количеством вероятности образовывает комочки.

Вы можете заранее заготовить муку, чтобы потом не тратить на это время в быстрых рецептах. Для нашей сегодняшней идеи потребуются простые продукты, которые есть у каждого дома. Жареная мука будет выступать в качестве начинки. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо на своей кухне.

Ингредиенты:

мука — 400 гр;

кефир — 200 мл;

сливочное масло — 180 гр;

яйцо — шт;

сода — ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

мука — 200 гр;

сахар — 200 гр;

растительное масло — 100 мл.

Приготовление:

На терке натираем в муку твёрдое сливочное масло. Затем перетираем ингредиенты руками. В середине делаем углубление и вливаем 200 мл кефира. Добавляем белок, а также одну чайную ложку соды. Перемешиваем сначала ингредиенты в углублении, а затем полностью. Вымешиваем тесто и накрываем крышкой на некоторое время.

Для начинки нам потребуется обжарить 200 гр муки на среднем огне. Перекладываем ее в тару и соединяем с сахаром и растительным маслом.

Возвращаемся к тесту, делим на две части и катаем шарики. С помощью скалки превращаем в тонкие пласты.

В центр одного пласта выкладываем начинку и равномерно распределяем.

Накрываем сверху вторым пластом. Следующим слоем выкладываем остатки начинки. Распределяем и скручиваем в длинный рулет.

Слегка раскатываем рулет скалкой, чтобы изделие было более плоским. Смазываем желтком.

Вилкой делаем узоры. В нашем случае клеточка. Режем ножом на треугольники.

Отправляем в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на 30-35 минут.

Выпечка готова! Желаем всем Приятного аппетита.





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