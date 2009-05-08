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Пирожки с улётной начинкой. Друзья приносят свою муку, чтобы я приготовила для них этот рецепт

Пятница, 04 Октября 2024 г. 09:41 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пироги с курицей и грибами — это блюдо, которое может стать отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Оно сочетает в себе питательность, вкус и аромат.
 
Это блюдо является источником белка, витаминов и минералов. Курица содержит белок, который необходим для роста и восстановления тканей.
 
Грибы богаты витаминами группы B, важными для обмена веществ и нервной системы. Кроме того, пироги с курицей и грибами могут быть адаптированы под разные диеты, например, вегетарианскую или безглютеновую.
 
Приготовим классические пирожки с курицей и грибами
Ингредиенты:
 
кефир — 300 мл;
сахар — 1 ст.л.;
соль — 1 ч.л.;
яйцо — 1 шт.;
растительное масло — 20 г;
мука — 450 г;
разрыхлитель — 1 ч.л.;
Ингредиенты для начинки:
 
куриные бедра — 400 г;
шампиньоны — 200 г;
лук — 2 шт.;
сливочное масло — 50 г;
сливки — 2 ст.л.;
соль — ½ ч.л.
Приготовление пирогов с курицей и грибами:
Для теста смешиваем кефир с яйцом, солью и сахаром. Вливаем в смесь растительное масло, а затем высыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое и эластичное тесто.
 
Оставляем тесто под пищевой пленкой на полчаса. Для начинки нарезаем мелко лук, грибы и курицу режем небольшими кусочками.
 
В сковороде на растительном масле обжариваем до прозрачности лук, добавляем к нему грибы. Добавляем в обжаренный лук с грибами куриное мясо, доводим до побеления.
 
Высыпаем в начинку соль, добавляем сливочное масло и сливки, смешиваем. Оставляем начинку в отдельной таре остывать.
 
Обминаем тесто и делим на 16 равных колобков. Раскатываем каждый колобок в небольшую лепешку, куда кладем начинку.


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Запечатываем каждую лепешку с начинкой.
 
В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки, выкладываем швом вниз. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.


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В результате получаются ароматные вкусные пирожки с курицей и грибами.


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Шампиньоны в рецепте вполне можно заменить на другие грибы.
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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