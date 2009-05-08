Пироги с курицей и грибами — это блюдо, которое может стать отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Оно сочетает в себе питательность, вкус и аромат.

Это блюдо является источником белка, витаминов и минералов. Курица содержит белок, который необходим для роста и восстановления тканей.

Грибы богаты витаминами группы B, важными для обмена веществ и нервной системы. Кроме того, пироги с курицей и грибами могут быть адаптированы под разные диеты, например, вегетарианскую или безглютеновую.

Приготовим классические пирожки с курицей и грибами

Ингредиенты:

кефир — 300 мл;

сахар — 1 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 20 г;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

Ингредиенты для начинки:

куриные бедра — 400 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сливки — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление пирогов с курицей и грибами:

Для теста смешиваем кефир с яйцом, солью и сахаром. Вливаем в смесь растительное масло, а затем высыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто под пищевой пленкой на полчаса. Для начинки нарезаем мелко лук, грибы и курицу режем небольшими кусочками.

В сковороде на растительном масле обжариваем до прозрачности лук, добавляем к нему грибы. Добавляем в обжаренный лук с грибами куриное мясо, доводим до побеления.

Высыпаем в начинку соль, добавляем сливочное масло и сливки, смешиваем. Оставляем начинку в отдельной таре остывать.

Обминаем тесто и делим на 16 равных колобков. Раскатываем каждый колобок в небольшую лепешку, куда кладем начинку.





Запечатываем каждую лепешку с начинкой.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки, выкладываем швом вниз. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.





В результате получаются ароматные вкусные пирожки с курицей и грибами.





Шампиньоны в рецепте вполне можно заменить на другие грибы.