Кексы лимонные получаются очень мягкими и воздушными, можно делать с начинкой или без нее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— яйца, 3 шт;

— сахар, 150 г;

— лимонный сок, 60 г;

— растительное масло, 70 мл;

— мука, 180 г;

— крахмал, 50 г;

— разрыхлитель, 1 ч.л;

— сода, четверть, ч.л;

— цедра лимона;

— ванилин и соль щепотки.

Процесс приготовления:

Продукты должны быть комнатной температуры.





Яйца смешиваем с солью и взбиваем, потом вводим сахар и цедру лимона, ванилин и куркуму по желанию. Взбиваем 2 минуты.

Вливаем сок лимона и растительное масло, перемешиваем на небольших оборотах.





Муку смешиваем с крахмалом, разрыхлителем, содой и просеиваем в массу, вымешиваем тесто.

В формы выкладываем по трети теста и выпекаем при 180 градусах в течение 20 — 25 минут.





Можете добавить любое варенье при помощи насадки внутрь кексов и украсьте по своему вкусу.

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