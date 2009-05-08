Вторник, 01 Октября 2024 г. 09:12
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Вкусно – не значит дорого. Пышные кексы к чаю!
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Метки:
кексы к чаю
Кексы лимонные получаются очень мягкими и воздушными, можно делать с начинкой или без нее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— яйца, 3 шт;
— сахар, 150 г;
— лимонный сок, 60 г;
— растительное масло, 70 мл;
— мука, 180 г;
— крахмал, 50 г;
— разрыхлитель, 1 ч.л;
— сода, четверть, ч.л;
— цедра лимона;
— ванилин и соль щепотки.
Процесс приготовления:
Продукты должны быть комнатной температуры.
Яйца смешиваем с солью и взбиваем, потом вводим сахар и цедру лимона, ванилин и куркуму по желанию. Взбиваем 2 минуты.
Вливаем сок лимона и растительное масло, перемешиваем на небольших оборотах.
Муку смешиваем с крахмалом, разрыхлителем, содой и просеиваем в массу, вымешиваем тесто.
В формы выкладываем по трети теста и выпекаем при 180 градусах в течение 20 — 25 минут.
Можете добавить любое варенье при помощи насадки внутрь кексов и украсьте по своему вкусу.
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