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Сливовый пирог на сметане

Вторник, 01 Октября 2024 г. 09:05 + в цитатник
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Простенький вкусный пирог к вечернему чаепитию!! С ароматом лимона и кислинкой сливы. Тесто на сметане получается пышным, вкусным и мягким. Давайте займемся приготовлением вкусного простого пирога на сметане со сливой.
Ингредиенты
Яйца - 3 шт.
 
Сметана - 200 г
 
Сахар - 120 г
 
Разрыхлитель - 10 г
 
Мука - 200 г
 
Лимон - 1 шт.
 
Сливы (без косточек) - 400 г
 
Масло растительное для смазывания формы - 1 ч.л.

Процесс приготовления

Начнем с приготовления теста. Для этого смешать сметану с сахаром.

 

Положить в сметану сахар

 

Добавить яйца и снова взбить.

 

Вбить яйца

 

Снять цедру у одного лимона и добавить ее в тесто, также добавить сок лимона.

 

Натереть цедру лимона

 

Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать.

 

Насыпать муку

 

Вылить тесто в смазанную растительным маслом форму.

 

Переложить тесто в форму

 

Сверху выложить сливу (у меня замороженная, ее не надо размораживать!).

 

Положить сливу

 

Выпекать пирог 45 минут при 180 градусах.

 

Рецепт пирога на сметане

 

Пирог на сметане готов. Приятного чаепития!!

 

Фото пирога на сметане

Сливовый пирог на сметане, рецепт с фото
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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