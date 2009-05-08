Начнем с приготовления теста. Для этого смешать сметану с сахаром.

Добавить яйца и снова взбить.

Снять цедру у одного лимона и добавить ее в тесто, также добавить сок лимона.

Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать.

Вылить тесто в смазанную растительным маслом форму.

Сверху выложить сливу (у меня замороженная, ее не надо размораживать!).

Выпекать пирог 45 минут при 180 градусах.

Пирог на сметане готов. Приятного чаепития!!