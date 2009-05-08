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Сливовый пирог на сметане
Начнем с приготовления теста. Для этого смешать сметану с сахаром.
Добавить яйца и снова взбить.
Снять цедру у одного лимона и добавить ее в тесто, также добавить сок лимона.
Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать.
Вылить тесто в смазанную растительным маслом форму.
Сверху выложить сливу (у меня замороженная, ее не надо размораживать!).
Выпекать пирог 45 минут при 180 градусах.
Пирог на сметане готов. Приятного чаепития!!
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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