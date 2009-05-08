Оладьи — это одно из самых популярных и любимых многими блюд на завтрак. Они просты в приготовлении, вкусны и сытны. Существует множество рецептов оладий: их можно приготовить на кефире, молоке или даже воде. В качестве начинки можно использовать различные фрукты, ягоды, шоколад или орехи.

Яблоки придают оладьям приятную кислинку и делают их более сочными и ароматными. Это отличный способ разнообразить привычный завтрак и порадовать своих близких вкусным и полезным блюдом.

Расскажем, как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

кефир — 300 мл;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

мука — 200 г;

сода — ½ ч.л.;

яблоки — 2 шт.

Приготовление яблочных оладий:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло, перемешиваем компоненты. Высыпаем в смесь муку и соду, замешиваем тесто.

Яблоки очищаем от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем яблочные кусочки в тесто, смешиваем.





Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем порции оладий туда.

Важно, чтобы тесто на ⅓ утопало в масле.

Обжариваем оладьи под крышкой с одной стороны до золотистого цвета. С другой стороны обжариваем без крышки.





Полученные пышные оладьи с яблоками можно посыпать сахарной пудрой. Получаются вкусные нежные оладьи на завтрак.





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