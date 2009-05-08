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Натерла, смешала и пожарила. Оладьи с яблоками: вкуснятина на завтрак для всей семьи

Вторник, 01 Октября 2024 г. 08:53 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Оладьи — это одно из самых популярных и любимых многими блюд на завтрак. Они просты в приготовлении, вкусны и сытны. Существует множество рецептов оладий: их можно приготовить на кефире, молоке или даже воде. В качестве начинки можно использовать различные фрукты, ягоды, шоколад или орехи.
 
Яблоки придают оладьям приятную кислинку и делают их более сочными и ароматными. Это отличный способ разнообразить привычный завтрак и порадовать своих близких вкусным и полезным блюдом.
 
Расскажем, как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
 
кефир — 300 мл;
соль — щепотка;
сахар — 2 ст.л.;
яйцо — шт.;
растительное масло — 2 ст.л.;
мука — 200 г;
сода — ½ ч.л.;
яблоки — 2 шт.
Приготовление яблочных оладий:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло, перемешиваем компоненты. Высыпаем в смесь муку и соду, замешиваем тесто.
 
Яблоки очищаем от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем яблочные кусочки в тесто, смешиваем.


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Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем порции оладий туда.
 
Важно, чтобы тесто на ⅓ утопало в масле.
 
Обжариваем оладьи под крышкой с одной стороны до золотистого цвета. С другой стороны обжариваем без крышки.


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Полученные пышные оладьи с яблоками можно посыпать сахарной пудрой. Получаются вкусные нежные оладьи на завтрак.


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Рубрики:  блины, оладьи
Моя_кулинарная_книга
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