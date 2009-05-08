Итальянская кухня является одной из самых популярных и узнаваемых в мире. Она отличается своей изысканностью, разнообразием и неповторимым вкусом. Итальянские торты — это неотъемлемая часть этой кухни. Они представляют собой настоящие произведения искусства, которые радуют глаз и вкус.

В каждом регионе Италии есть свои традиционные рецепты тортов, передаваемые из поколения в поколение. Например, в Тоскане популярны миндальные торты, во Флоренции — шоколадные, а в Неаполе — с кремом на основе сыра рикотта.

Итальянские торты отличаются не только своим внешним видом, но и неповторимым вкусом.

Ингредиенты для бисквита:

Кефир — 250 г;

Сахар — 200 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — щепотка;

Ванилин — 1 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Какао — 3 ст.л.;

Мука — 200 г.

Ингредиенты для крема:

Сметана — 400 г;

Вареное сгущенное молоко — 4 ст.л.

Приготовление итальянского торта:

Выливаем в миску кефир, добавляем сахар, яйцо, соль, ванилин, разрыхлитель и какао, тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем густое тесто.

Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом и выпекаем при 180 градусах 20 минут. Далее делим бисквит на пару коржей и оставляем остывать.

Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком. Выкладываем на один корж часть крема, накрываем начинку вторым.

Смазываем верхушку и бока торта кремом. Оставляем торт на час для пропитки.

После приготовления можно украсить торт шоколадной стружкой.

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