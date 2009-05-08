Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог итальянская кухня картофельные пирожки кекс на кефире клубничный пирог котлеты куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня французские булочки бриошь хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Рубрики

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 258421


Рецепт вкуснейших баклажанов с чесноком, перцем и зеленью. Вкус детства: можно заготавливать даже на зиму

Четверг, 26 Сентября 2024 г. 09:55 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_1 (700x433, 95Kb)

Маринованные баклажаны — это вкусная и пикантная закуска, которая может украсить любой стол. Она проста в приготовлении и отлично сочетается с различными блюдами.
 
Существует множество рецептов закусок из маринованных баклажанов, которые отличаются по составу маринада и добавкам. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться чеснок, зелень, орехи, различные виды перцев и другие продукты.
 
Готовить закуску из баклажанов не сложно. При этом она получается весьма универсальной, подходит к любому блюду.
 
Ингредиенты:
 
баклажаны — 1 кг;
красный сладкий перец — 120 г;
острый перец — 1 шт.;
чеснок — 45 г;
укроп, петрушка, кинза — 150 г;
соль — 15 г;
сахар — 40 г;
холодная кипяченая вода — 100 г;
9% уксус — 45 г;
растительное масло — 250 г.
Приготовление закуски из баклажанов:
Нарезаем не очищенные баклажаны на кружочки толщиной 1,5 см. Мелкой соломкой шинкуем очищенный от внутренностей перец, острый перец.
 
Шинкуем мелко укроп, петрушку и кинзу. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к ним воду, уксус, сахар, соль.
 
Смешиваем в отдельной емкости перцы с зеленью.
 
В сковороде на растительном масле обжариваем баклажаны с каждой стороны до румяной корочки. После обжарки окунаем на несколько секунд каждый кружочек в маринад из чеснока и уксуса.
 

2835299_2 (700x426, 63Kb)

Укладываем кружочки в неглубокую, но большую форму плотно друг к другу. Слой баклажанов накрываем смесью зелени и перцев.
 
Продолжаем выкладывать слои, пока баклажаны не закончатся. Затем выливаем на баклажаны остатки маринада, накрываем крышкой и оставляем в холодильнике на пару часов.
 
Получаются вкусные кисло-сладкие баклажаны. Это блюдо станет хорошей закуской к ужину или обеду.
 

2835299_3 (700x461, 82Kb)

Источник

Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте