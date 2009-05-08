Маринованные баклажаны — это вкусная и пикантная закуска, которая может украсить любой стол. Она проста в приготовлении и отлично сочетается с различными блюдами.

Существует множество рецептов закусок из маринованных баклажанов, которые отличаются по составу маринада и добавкам. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться чеснок, зелень, орехи, различные виды перцев и другие продукты.

Готовить закуску из баклажанов не сложно. При этом она получается весьма универсальной, подходит к любому блюду.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

красный сладкий перец — 120 г;

острый перец — 1 шт.;

чеснок — 45 г;

укроп, петрушка, кинза — 150 г;

соль — 15 г;

сахар — 40 г;

холодная кипяченая вода — 100 г;

9% уксус — 45 г;

растительное масло — 250 г.

Приготовление закуски из баклажанов:

Нарезаем не очищенные баклажаны на кружочки толщиной 1,5 см. Мелкой соломкой шинкуем очищенный от внутренностей перец, острый перец.

Шинкуем мелко укроп, петрушку и кинзу. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к ним воду, уксус, сахар, соль.

Смешиваем в отдельной емкости перцы с зеленью.

В сковороде на растительном масле обжариваем баклажаны с каждой стороны до румяной корочки. После обжарки окунаем на несколько секунд каждый кружочек в маринад из чеснока и уксуса.

Укладываем кружочки в неглубокую, но большую форму плотно друг к другу. Слой баклажанов накрываем смесью зелени и перцев.

Продолжаем выкладывать слои, пока баклажаны не закончатся. Затем выливаем на баклажаны остатки маринада, накрываем крышкой и оставляем в холодильнике на пару часов.

Получаются вкусные кисло-сладкие баклажаны. Это блюдо станет хорошей закуской к ужину или обеду.

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