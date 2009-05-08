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Маринованные баклажаны — это вкусная и пикантная закуска, которая может украсить любой стол. Она проста в приготовлении и отлично сочетается с различными блюдами.
Существует множество рецептов закусок из маринованных баклажанов, которые отличаются по составу маринада и добавкам. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться чеснок, зелень, орехи, различные виды перцев и другие продукты.
Готовить закуску из баклажанов не сложно. При этом она получается весьма универсальной, подходит к любому блюду.
Ингредиенты:
баклажаны — 1 кг;
красный сладкий перец — 120 г;
острый перец — 1 шт.;
чеснок — 45 г;
укроп, петрушка, кинза — 150 г;
соль — 15 г;
сахар — 40 г;
холодная кипяченая вода — 100 г;
9% уксус — 45 г;
растительное масло — 250 г.
Приготовление закуски из баклажанов:
Нарезаем не очищенные баклажаны на кружочки толщиной 1,5 см. Мелкой соломкой шинкуем очищенный от внутренностей перец, острый перец.
Шинкуем мелко укроп, петрушку и кинзу. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к ним воду, уксус, сахар, соль.
Смешиваем в отдельной емкости перцы с зеленью.
В сковороде на растительном масле обжариваем баклажаны с каждой стороны до румяной корочки. После обжарки окунаем на несколько секунд каждый кружочек в маринад из чеснока и уксуса.
Укладываем кружочки в неглубокую, но большую форму плотно друг к другу. Слой баклажанов накрываем смесью зелени и перцев.
Продолжаем выкладывать слои, пока баклажаны не закончатся. Затем выливаем на баклажаны остатки маринада, накрываем крышкой и оставляем в холодильнике на пару часов.
Получаются вкусные кисло-сладкие баклажаны. Это блюдо станет хорошей закуской к ужину или обеду.
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