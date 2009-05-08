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Сырные пирожки с яйцом и луком. Научила всех подруг готовить такую вкусняшку

Среда, 25 Сентября 2024 г. 09:34 + в цитатник
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Сырные пирожки — это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для перекуса или дополнением к обеду или ужину. Они просты в приготовлении и могут быть адаптированы под разные вкусы и предпочтения.
 
Существует множество рецептов сырных пирожков, которые отличаются по составу теста и начинки. Начинку готовят из различных видов сыра, добавляя зелень, чеснок, ветчину или другие ингредиенты по вкусу.
 
Сырные пирожки можно выпекать в духовке, жарить на сковороде или во фритюре. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а сыр придает им неповторимый вкус и аромат.
 
Ингредиенты:
 
кефир — 400 мл;
соль — ½ ч.л.;
сахар — ч.л.;
разрыхлитель — ч.л.;
растительное масло — 20 мл;
яйцо — шт.;
мука — 350 г.
Ингредиенты для начинки:
 
яйца вареные — 2 шт.;
сыр — 80 г;
зеленый лук — пучок.
Приготовление сырных пирогов:
В миску с кефиром высыпаем соль, сахар и разрыхлитель, вливаем растительное масло, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и замешиваем тесто до того момента, пока не избавимся от комочков.
 
Для начинки натираем на крупной терке сыр и вареные яйца. Шинкуем зеленый лук, смешиваем с яйцами и сыром, выкладываем в тесто и все перемешиваем.
 
Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок, в сковороде разогреваем растительное масло. Сцеживаем в сковороду тесто, обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
 

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Это хороший способ порадовать семью вкусной выпечкой. Приятного аппетита! 

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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