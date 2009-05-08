Сырные пирожки — это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для перекуса или дополнением к обеду или ужину. Они просты в приготовлении и могут быть адаптированы под разные вкусы и предпочтения.

Существует множество рецептов сырных пирожков, которые отличаются по составу теста и начинки. Начинку готовят из различных видов сыра, добавляя зелень, чеснок, ветчину или другие ингредиенты по вкусу.

Сырные пирожки можно выпекать в духовке, жарить на сковороде или во фритюре. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а сыр придает им неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

кефир — 400 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ч.л.;

разрыхлитель — ч.л.;

растительное масло — 20 мл;

яйцо — шт.;

мука — 350 г.

Ингредиенты для начинки:

яйца вареные — 2 шт.;

сыр — 80 г;

зеленый лук — пучок.

Приготовление сырных пирогов:

В миску с кефиром высыпаем соль, сахар и разрыхлитель, вливаем растительное масло, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и замешиваем тесто до того момента, пока не избавимся от комочков.

Для начинки натираем на крупной терке сыр и вареные яйца. Шинкуем зеленый лук, смешиваем с яйцами и сыром, выкладываем в тесто и все перемешиваем.

Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок, в сковороде разогреваем растительное масло. Сцеживаем в сковороду тесто, обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Это хороший способ порадовать семью вкусной выпечкой. Приятного аппетита!

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