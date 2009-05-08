Суп из копченых ребрышек — это ароматное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для семейного обеда или ужина. Копчёные рёбрышки придают супу особый вкус и запах, а овощи и специи делают его еще более насыщенным и аппетитным.

Данный суп будет полезен в зимний период, так как в составе имеет все необходимые компоненты для поддержания здоровья иммунитета.

Сытость блюду придают не только ребрышки, но и овощи: картофель, капуста.

По вкусу суп напоминает другие блюда с копченостями, например, солянку.

Расскажем, как приготовить вкусный суп с копчеными ребрышками

Ингредиенты:

Свиные копченые ребра — 400 г;

Квашеная капуста — 150 г;

Булгур — 80 г;

Картофель — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Вода — 2 литра;

Соль — ч.л.;

Сушеный базилик — 1 ч.л.;

Сухой чеснок — ½ ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.

Приготовление супа с копчеными ребрышками:

Нарезаем мелко очищенный картофель, лук, натираем на крупной терке морковь. В кастрюле доводим до кипения воду, отправляем туда промытый булгур и картофель.

Под крышкой варим булгур и картофель до готовности. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь, добавляем к зажарке сушеный базилик, сушеный чеснок, соль, паприку.

Перемешиваем специи в зажарке, добавляем квашеную капусту. Добавляем к картошке и булгуру ребрышки, варим на медленном огне под крышкой 10 минут.

Добавляем в суп зажарку, варим под крышкой еще 10 минут, по вкусу солим.