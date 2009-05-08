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Суп из копченых ребрышек — это ароматное и сытное блюдо, которое может стать отличным выбором для семейного обеда или ужина. Копчёные рёбрышки придают супу особый вкус и запах, а овощи и специи делают его еще более насыщенным и аппетитным.
Данный суп будет полезен в зимний период, так как в составе имеет все необходимые компоненты для поддержания здоровья иммунитета.
Сытость блюду придают не только ребрышки, но и овощи: картофель, капуста.
По вкусу суп напоминает другие блюда с копченостями, например, солянку.
Расскажем, как приготовить вкусный суп с копчеными ребрышками
Ингредиенты:
Свиные копченые ребра — 400 г;
Квашеная капуста — 150 г;
Булгур — 80 г;
Картофель — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Лук — 1 шт.;
Вода — 2 литра;
Соль — ч.л.;
Сушеный базилик — 1 ч.л.;
Сухой чеснок — ½ ч.л.;
Паприка — 1 ч.л.
Приготовление супа с копчеными ребрышками:
Нарезаем мелко очищенный картофель, лук, натираем на крупной терке морковь. В кастрюле доводим до кипения воду, отправляем туда промытый булгур и картофель.
Под крышкой варим булгур и картофель до готовности. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь, добавляем к зажарке сушеный базилик, сушеный чеснок, соль, паприку.
Перемешиваем специи в зажарке, добавляем квашеную капусту. Добавляем к картошке и булгуру ребрышки, варим на медленном огне под крышкой 10 минут.
Добавляем в суп зажарку, варим под крышкой еще 10 минут, по вкусу солим.
После приготовления можно добавить в суп свежую зелень. Спустя 10 минут остывания можно попробовать этот вкусный суп.