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Вишневый пирог, с которым совершенно нет хлопот. Ягоды вы можете брать самые разные, не только вишню, причем, как свежие, так и замороженные. А вместо ягод, отлично подходят сухофрукты, цедра цитрусовая, кусочки шоколада, орехи по вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 7 ст.л;
крахмал, 1 ст.л;
разрыхлитель, 2 ч.л;
сахар, 4 ст.л;
соль щепотка;
масло растительное рафинированное, 80 г;
ванилин;
яйца, 3 шт;
сметана, 60 г.
Процесс приготовления:
Муку просеиваем и смешиваем с крахмалом, солью, разрыхлителем. Яйца смешиваем с сахаром, ванилином и взбиваем. Добавляем сметану, растительное масло и взбиваем. Соединяем с сухими ингредиентами и получаем густое тесто. Ягоды смешиваем с крахмалом и высыпаем в тесто.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке.
Пирог получается просто изумительным. А если вы еще возьмете жирную сметану, взобьете с сахарной пудрой и выложите такой крем сверху пирога, у вас получится чудесный десерт, в котором сладкий, сметанный крем отлично сочетается с ягодами и таким бисквитным тестом.
Хотя можно просто обсыпать его сахарной пудрой.
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