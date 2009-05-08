Вишневый пирог, с которым совершенно нет хлопот. Ягоды вы можете брать самые разные, не только вишню, причем, как свежие, так и замороженные. А вместо ягод, отлично подходят сухофрукты, цедра цитрусовая, кусочки шоколада, орехи по вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 7 ст.л;

крахмал, 1 ст.л;

разрыхлитель, 2 ч.л;

сахар, 4 ст.л;

соль щепотка;

масло растительное рафинированное, 80 г;

ванилин;

яйца, 3 шт;

сметана, 60 г.

Процесс приготовления:

Муку просеиваем и смешиваем с крахмалом, солью, разрыхлителем. Яйца смешиваем с сахаром, ванилином и взбиваем. Добавляем сметану, растительное масло и взбиваем. Соединяем с сухими ингредиентами и получаем густое тесто. Ягоды смешиваем с крахмалом и высыпаем в тесто.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке.

Пирог получается просто изумительным. А если вы еще возьмете жирную сметану, взобьете с сахарной пудрой и выложите такой крем сверху пирога, у вас получится чудесный десерт, в котором сладкий, сметанный крем отлично сочетается с ягодами и таким бисквитным тестом.

Хотя можно просто обсыпать его сахарной пудрой.

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