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Пирог с творожной заливкой

Вторник, 17 Сентября 2024 г. 10:24 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Очень простой пирог с творожной заливкой. Можно сказать, что он из разряда быстрых, но останавливает время выпекания пирога - почти час. В любом случае, вы можете приготовить этот пирог вечером, полностью остудить, а затем убрать в холодильник - пусть ждет своего часа: так он станет еще вкуснее.
 
Я добавила в пирог клубнику. Вы можете вообще ничего не добавлять, либо заменить на сезонные ягоды: малину, вишню, смородину. Замороженные ягоды сюда не подойдут.
 
Ингредиенты
Тесто:
Масло сливочное - 120 г
 
Сахар - 100 г
 
Яйцо куриное - 1 шт.
 
Сметана - 2 ст.л.
 
Соль - щепотка
 
Ванилин - на кончике ножа
 
Мука пшеничная - 180 г
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Заливка:
Сметана - 100 г
 
Творог - 100 г
 
Сахар - 80 г
 
Яйцо куриное - 1 шт.
 
Крахмал - 20 г

Процесс приготовления

Для приготовления пирога с творожной заливкой подготовьте продукты по списку. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, оно должно быть мягким.

 

 

Сливочное масло разотрите с сахаром и солью.

 

 

Добавьте яйцо и сметану.

 

Перемешайте.

 

 

Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.

 

Перемешайте.

 

Отставьте в сторону.

 

 

В другой миске смешайте всё для заливки.

 

Перемешайте до однородности.

 

У меня сметана очень густая, поэтому заливка получилась густоватой.

 

 

Форму застелите пергаментом, выложите тесто. Разровняйте.

 

Если будете использовать ягоду, самое время. Выложите ее на тесто. Если нет - пропускайте этот пункт.

 

 

Поверх теста вылейте заливку.

 

Выпекайте пирог с творожной заливкой в разогретой до 170 градусов духовке 50-60 минут.

 

Ориентируйтесь по своей духовке!

 

 

Пирог с творожной заливкой готов.

 

Немного остудите в форме, затем полностью - на решетке.

 

 

Приятного чаепития!

 

Пирог с творожной заливкой, рецепт с фото
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