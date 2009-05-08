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Пирог с творожной заливкой
Для приготовления пирога с творожной заливкой подготовьте продукты по списку. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, оно должно быть мягким.
Сливочное масло разотрите с сахаром и солью.
Добавьте яйцо и сметану.
Перемешайте.
Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.
Перемешайте.
Отставьте в сторону.
В другой миске смешайте всё для заливки.
Перемешайте до однородности.
У меня сметана очень густая, поэтому заливка получилась густоватой.
Форму застелите пергаментом, выложите тесто. Разровняйте.
Если будете использовать ягоду, самое время. Выложите ее на тесто. Если нет - пропускайте этот пункт.
Поверх теста вылейте заливку.
Выпекайте пирог с творожной заливкой в разогретой до 170 градусов духовке 50-60 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке!
Пирог с творожной заливкой готов.
Немного остудите в форме, затем полностью - на решетке.
Приятного чаепития!
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