Очень простой пирог с творожной заливкой. Можно сказать, что он из разряда быстрых, но останавливает время выпекания пирога - почти час. В любом случае, вы можете приготовить этот пирог вечером, полностью остудить, а затем убрать в холодильник - пусть ждет своего часа: так он станет еще вкуснее.

Я добавила в пирог клубнику. Вы можете вообще ничего не добавлять, либо заменить на сезонные ягоды: малину, вишню, смородину. Замороженные ягоды сюда не подойдут.

Ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное - 120 г

Сахар - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Соль - щепотка

Ванилин - на кончике ножа

Мука пшеничная - 180 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Заливка:

Сметана - 100 г

Творог - 100 г

Сахар - 80 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Крахмал - 20 г