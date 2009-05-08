Сегодня я приготовила великолепный яблочный пирог. В этом пироге мало теста, зато много сочной начинки! Сверху я посыпала его хрустящей крошкой. Готовится пирог очень быстро, буквально за считанные минуты.

Ингредиенты.

мука -600

сахар- 50+100

сливочное масло -100

ванильный сахар

соль щепотка

разрыхлитель -1 чайная ложка

4 крупных яблока

корица по желанию

Приготовление

Способ приготовления: Для начала подготовлю крошку.





В миксер высыпаю муку, сахар и добавляю сливочное масло.

Перемешиваю в течение 30 секунд. Убираю крошку в холодильник.





В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

Взбиваю миксером около 3-4 минут, пока смесь не станет светлее и не увеличится в объеме.





Поочередно добавляю 3 яйца, взбивая после каждого еще по одной минуте.

Добавляю заранее просеянную муку и разрыхлитель.





Перемешиваю и добавляю оставшуюся муку, замешиваю тесто.

Для начинки беру 4 крупных яблока, весом около 600 г.





Очищаю яблоки и нарезаю их на небольшие кусочки.

Добавляю в тесто яблоки.





При желании можно добавить корицу.

Перемешиваю с тестом яблоки и выкладываю полученную массу в форму.

Лопаткой равномерно распределяю тесто по поверхности формы.

Сверху посыпаю подготовленной крошкой.

Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки около 40 минут. Пирог получается сочным и ароматным, с мягкой тающей начинкой и хрустящей корочкой!





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