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Сегодня я приготовила великолепный яблочный пирог. В этом пироге мало теста, зато много сочной начинки! Сверху я посыпала его хрустящей крошкой. Готовится пирог очень быстро, буквально за считанные минуты.
Ингредиенты.
мука -600
сахар- 50+100
сливочное масло -100
ванильный сахар
соль щепотка
разрыхлитель -1 чайная ложка
4 крупных яблока
корица по желанию
Приготовление
Способ приготовления: Для начала подготовлю крошку.
В миксер высыпаю муку, сахар и добавляю сливочное масло.
Перемешиваю в течение 30 секунд. Убираю крошку в холодильник.
В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
Взбиваю миксером около 3-4 минут, пока смесь не станет светлее и не увеличится в объеме.
Поочередно добавляю 3 яйца, взбивая после каждого еще по одной минуте.
Добавляю заранее просеянную муку и разрыхлитель.
Перемешиваю и добавляю оставшуюся муку, замешиваю тесто.
Для начинки беру 4 крупных яблока, весом около 600 г.
Очищаю яблоки и нарезаю их на небольшие кусочки.
Добавляю в тесто яблоки.
При желании можно добавить корицу.
Перемешиваю с тестом яблоки и выкладываю полученную массу в форму.
Лопаткой равномерно распределяю тесто по поверхности формы.
Сверху посыпаю подготовленной крошкой.
Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку.
Время выпечки около 40 минут. Пирог получается сочным и ароматным, с мягкой тающей начинкой и хрустящей корочкой!
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