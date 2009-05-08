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Безумная вкуснятина: пирог с яблоками. И торта не надо. Век живи век учись!

Вторник, 17 Сентября 2024 г. 10:16 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Сегодня я приготовила великолепный яблочный пирог. В этом пироге мало теста, зато много сочной начинки! Сверху я посыпала его хрустящей крошкой. Готовится пирог очень быстро, буквально за считанные минуты.
Ингредиенты.
мука -600
сахар- 50+100
сливочное масло -100
ванильный сахар
соль щепотка
разрыхлитель -1 чайная ложка
4 крупных яблока
корица по желанию
Приготовление
Способ приготовления: Для начала подготовлю крошку.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё1 (700x504, 249Kb)

В миксер высыпаю муку, сахар и добавляю сливочное масло.
 
Перемешиваю в течение 30 секунд. Убираю крошку в холодильник.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё2 (700x533, 299Kb)

В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
 
Взбиваю миксером около 3-4 минут, пока смесь не станет светлее и не увеличится в объеме.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё3 (700x340, 165Kb)

Поочередно добавляю 3 яйца, взбивая после каждого еще по одной минуте.
 
Добавляю заранее просеянную муку и разрыхлитель.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё4 (700x352, 167Kb)

Перемешиваю и добавляю оставшуюся муку, замешиваю тесто.
 
Для начинки беру 4 крупных яблока, весом около 600 г.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё5 (700x337, 180Kb)

Очищаю яблоки и нарезаю их на небольшие кусочки.
 
Добавляю в тесто яблоки.


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё6 (700x320, 163Kb)

При желании можно добавить корицу.
 
Перемешиваю с тестом яблоки и выкладываю полученную массу в форму.

РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё7 (700x322, 174Kb)

Лопаткой равномерно распределяю тесто по поверхности формы.
 
Сверху посыпаю подготовленной крошкой.
 
Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку.
 
Время выпечки около 40 минут. Пирог получается сочным и ароматным, с мягкой тающей начинкой и хрустящей корочкой!


РїРёСЂРѕРі СЃ СЏР±Р»РѕРєР°РјРё8 (700x393, 304Kb)

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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