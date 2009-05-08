Лимонный пирог — это восхитительное и ароматное блюдо, которое пользуется популярностью во многих странах мира. Его нежная текстура, кисло-сладкий вкус и цитрусовый аромат делают его желанным угощением на любом столе.

Лимонный пирог имеет богатую историю, которая уходит корнями в далёкое прошлое.

Считается, что первые лимонные пироги появились ещё в Средневековье, когда лимоны стали доступны в Европе благодаря крестовым походам.

С тех пор рецепт этого пирога претерпел множество изменений и вариаций, но его основной ингредиент — лимоны — остался неизменным.

В разных культурах лимонный пирог готовят по-своему.

Расскажем свой способ приготовления лимонного пирога.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.;

Молоко — 100 мл;

Сахар — 180 г;

Масло сливочное — 150 г;

Сок половины лимона;

Цедра лимона;

Соль — щепотка;

Сода пищевая — 1 ч.л.;

Мука — 300 г.

Ингредиенты для помадки:

Сок половины лимона;

Сгущенное молоко — 150 г.

Приготовление лимонного пирога:

В миску с сахаром высыпаем цедру лимона и перетираем компоненты. Далее к сахару выкладываем сливочное масло, перетираем в течение 2-3 минут.

Разбиваем в смесь сахара и масла по одному яйца, перемешиваем. Вливаем в смесь лимонный сок, смешиваем, высыпаем муку. К муке высыпаем соль и соду, замешиваем мягкое эластичное тесто.

Вливаем в тесто молоко, перемешиваем, а затем выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Распределяем тесто по поверхности, а затем выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.

В это время готовим помадку, смешиваем лимонный сок со сгущенным молоком. Покрываем готовый пирог помадкой.





Можно также посыпать пирог цедрой лимона. После застывания помадки на лимонном пироге, его можно подавать к чаю.





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