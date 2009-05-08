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Лимонный пирог — это восхитительное и ароматное блюдо, которое пользуется популярностью во многих странах мира. Его нежная текстура, кисло-сладкий вкус и цитрусовый аромат делают его желанным угощением на любом столе.
Лимонный пирог имеет богатую историю, которая уходит корнями в далёкое прошлое.
Считается, что первые лимонные пироги появились ещё в Средневековье, когда лимоны стали доступны в Европе благодаря крестовым походам.
С тех пор рецепт этого пирога претерпел множество изменений и вариаций, но его основной ингредиент — лимоны — остался неизменным.
В разных культурах лимонный пирог готовят по-своему.
Расскажем свой способ приготовления лимонного пирога.
Ингредиенты:
Яйца — 3 шт.;
Молоко — 100 мл;
Сахар — 180 г;
Масло сливочное — 150 г;
Сок половины лимона;
Цедра лимона;
Соль — щепотка;
Сода пищевая — 1 ч.л.;
Мука — 300 г.
Ингредиенты для помадки:
Сок половины лимона;
Сгущенное молоко — 150 г.
Приготовление лимонного пирога:
В миску с сахаром высыпаем цедру лимона и перетираем компоненты. Далее к сахару выкладываем сливочное масло, перетираем в течение 2-3 минут.
Разбиваем в смесь сахара и масла по одному яйца, перемешиваем. Вливаем в смесь лимонный сок, смешиваем, высыпаем муку. К муке высыпаем соль и соду, замешиваем мягкое эластичное тесто.
Вливаем в тесто молоко, перемешиваем, а затем выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Распределяем тесто по поверхности, а затем выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.
В это время готовим помадку, смешиваем лимонный сок со сгущенным молоком. Покрываем готовый пирог помадкой.
Можно также посыпать пирог цедрой лимона. После застывания помадки на лимонном пироге, его можно подавать к чаю.
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