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Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 10:02 + в цитатник
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Раньше важной частью любого чаепития были пироги. Данный вид выпечки подавался вместо кремовых десертов. Лишь с появлением пирожных пироги как вид десерта стали пропадать со столов знати. Однако, даже при столь неравной конкуренции пироги оставались знаковым блюдом на любом застолье.
 
Мясные пироги говорили о богатстве хозяев, капустные и картофельные готовились на постоянной основе для обеда и ужина. У сладких же пирогов была особая иерархия, их выпекали к чаю.
 
Бедные помещики и купцы предпочитали пирожным обычные сладкие пироги. Расскажем, как приготовить простой сладкий пирог быстро.
 
Ингредиенты для пирога:
 
мука — 230 г;
яйца — 2 шт.;
молоко — 100 г;
растительное масло — 100 г;
разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
ванильный сахар — 10 г;
соль — щепотка;
сахар — 150 г;
джем — 150 г.
Ингредиенты для посыпки:
 
масло сливочное — 50 г;
сахар — 3 ст.л.;
мука — 5 ст.л.
Приготовление пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар, вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем компоненты до однородности и растворения песчинок.
 
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Для крошки слегка растапливаем сливочное масло и соединяем с сахаром и мукой.
 
Перетираем смесь в крошку. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем тесто.


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Покрываем верхушку теста джемом, а затем посыпаем сливочной крошкой.


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Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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