Из всех заливных пирогов, которые я готовила, этот оказался самым вкусным. Мягкий, сочный, с большим количеством вкуснейшей начинки. Готовить его - одно удовольствие, очень просто и быстро. Такой пирог можно приготовить домашним на перекус, а можно поставить в качестве закуски на праздничный стол. То, что заливной пирог с курицей и грибами не оставит равнодушным никого, уверяю.

Для приготовления начинки для пирога подготовьте продукты по списку. Лук и баклажан помойте, обсушите. Грибы зачистите от остатков компоста.

В небольшом количестве растительного масла обжарьте лук до слегка золотистого цвета.

Добавьте нарезанные мелким кубиком грибы с баклажанами, сделайте тише огонь и готовьте минут 15 до мягкости овощей.

Нарежьте мелко вареное куриное филе, добавьте к овощам, перемешайте и готовьте еще минут 5. Посолите начинку, поперчите.

Нарежьте мелко зеленый лук, добавьте к овощам, перемешайте начинку, выключите плиту. Готовую начинку для пирога остудите.

Пока начинка остывает, приготовим тесто для заливного пирога. Кефир лучше взять 2,5%, с ним тесто вкуснее, чем с 0-1%.

В глубокую посуду всыпьте муку, добавьте яйца, разрыхлитель, щепотку соли и майонез. Постепенно подливая кефир, замесите жидкое тесто.

Дайте тесту постоять несколько минут. Как только на поверхности появятся пузырьки, можно готовить пирог.

Форму для запекания выстелите пекарской бумагой, вылейте половину теста, выложите начинку.

Полейте оставшимся тестом начинку и выпекайте пирог при 180 градусах минут 50-60.

Готовый пирог проверьте деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Остывший готовый пирог слегка осядет.

Заливной пирог с курицей и грибами готов. Остудите пирог, снимите пергамент, нарежьте на порции и подавайте. Приятного.