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Заливной пирог с курицей и грибами

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 09:32 + в цитатник
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Очень вкусный и красивый внешне закусочный пирог с курицей и грибами.
Ингредиенты
Для начинки:
Куриное филе вареное - 300 г
 
Шампиньоны - 150 г
 
Баклажан - 1 шт.
 
Лук - 1 шт.
 
Лук зеленый - 2-3 шт.
 
Соль - по вкусу
 
Перец ч.м. - по вкусу
 
Масло растительное - 2 ст.л.
 
Для теста:
Мука - 200 г
 
Кефир - 270 г
 
Майонез - 2 ст.л.
 
Яйцо крупное - 3 шт.
 
Соль - щепотка
 
Разрыхлитель - 11 г

Процесс приготовления

Из всех заливных пирогов, которые я готовила, этот оказался самым вкусным. Мягкий, сочный, с большим количеством вкуснейшей начинки. Готовить его - одно удовольствие, очень просто и быстро. Такой пирог можно приготовить домашним на перекус, а можно поставить в качестве закуски на праздничный стол. То, что заливной пирог с курицей и грибами не оставит равнодушным никого, уверяю.

 

Для приготовления начинки для пирога подготовьте продукты по списку. Лук и баклажан помойте, обсушите. Грибы зачистите от остатков компоста.

 

Ингредиенты для начинки

 

В небольшом количестве растительного масла обжарьте лук до слегка золотистого цвета.

 

Обжарить лук

 

Добавьте нарезанные мелким кубиком грибы с баклажанами, сделайте тише огонь и готовьте минут 15 до мягкости овощей.

 

Положить баклажан

 

Нарежьте мелко вареное куриное филе, добавьте к овощам, перемешайте и готовьте еще минут 5. Посолите начинку, поперчите.

 

Добавить куриное филе

 

Нарежьте мелко зеленый лук, добавьте к овощам, перемешайте начинку, выключите плиту. Готовую начинку для пирога остудите.

 

Положить зеленый лук

 

Пока начинка остывает, приготовим тесто для заливного пирога. Кефир лучше взять 2,5%, с ним тесто вкуснее, чем с 0-1%.

 

Ингредиенты для теста

 

В глубокую посуду всыпьте муку, добавьте яйца, разрыхлитель, щепотку соли и майонез. Постепенно подливая кефир, замесите жидкое тесто.

 

Соединить компоненты для теста

 

Дайте тесту постоять несколько минут. Как только на поверхности появятся пузырьки, можно готовить пирог.

 

Размешать тесто

 

Форму для запекания выстелите пекарской бумагой, вылейте половину теста, выложите начинку.

 

Выложить не тесто начинку

 

Полейте оставшимся тестом начинку и выпекайте пирог при 180 градусах минут 50-60.

 

Залить начинку тестом

 

Готовый пирог проверьте деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Остывший готовый пирог слегка осядет.

 

Фото заливного пирога с курицей и грибами

 

Заливной пирог с курицей и грибами готов. Остудите пирог, снимите пергамент, нарежьте на порции и подавайте. Приятного.

 

Рецепт заливного пирога с курицей и грибами

Заливной пирог с курицей и грибами, рецепт с фото
Рубрики:  пироги
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 9 раз
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