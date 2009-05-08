Обалденные кексы за 20 минут! Когда быстро нужно приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю!

Продукты:

– 4 яйца

– 1 стакан сахара

– 100 гр растопленного сливочного масла

– 5 столовых ложек сметаны

– 2 стакана муки

– 1 пакетик ванильного сахара

– 2 чайные ложки разрыхлителя

– изюм по желанию.

Приготовление:

Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавьте масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше мука и разрыхлитель. Продолжаем взбивать до противников массы.

Я все делаю миксером. В конце, по желанию, дополню изюм. Формы для кекса заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.

Приятного аппетита!

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