Суббота, 14 Сентября 2024 г. 09:26
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Обалденные кексы за 20 минут! Когда быстро нужно приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю!
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Метки:
кексы
быстрые кексы
Обалденные кексы за 20 минут! Когда быстро нужно приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю!
Продукты:
– 4 яйца
– 1 стакан сахара
– 100 гр растопленного сливочного масла
– 5 столовых ложек сметаны
– 2 стакана муки
– 1 пакетик ванильного сахара
– 2 чайные ложки разрыхлителя
– изюм по желанию.
Приготовление:
Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавьте масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше мука и разрыхлитель. Продолжаем взбивать до противников массы.
Я все делаю миксером. В конце, по желанию, дополню изюм. Формы для кекса заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.
Приятного аппетита!
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