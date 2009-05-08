Легкая, вкусная и быстрая выпечка, которая понравится вашим родным. Приготовьте обязательно, это очень вкусно!

Ингредиенты:

✓ яйцо, 2 штук

✓ сахар, 1 стак.

✓ кефир, 1 стак.

✓ мука, 2 стак.

✓ разрыхлитель, 2 ч. л.

✓ растительное масло, 0,5 стак.

Рецепт приготовления: 2 яйца и 1 стакан сахара взбиваем добела, добавляете 1 стакан кефира. Далее, добавляем 2 стакана муки, 2 ч.л разрыхлителя и масло растительное меньше чем полстакана.

Все взбиваете, но недолго. Добавляете в тесто изюм, орехи или на ваш вкус. Выливаете в смазанную маслом форму и выпекаете. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Все, кекс готов. Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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