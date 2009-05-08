Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блины блюда из овощей булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог запеканки итальянская кухня картофельные пирожки кекс на кефире клубничный пирог кокосовый пирог куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт медовик торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71549
Комментариев: 169938
Написано: 258364


Кекс на кефире: Легкая, вкусная и быстрая выпечка, которая понравится вашим родным.

Среда, 11 Сентября 2024 г. 09:17 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_k1 (700x389, 73Kb)

Легкая, вкусная и быстрая выпечка, которая понравится вашим родным. Приготовьте обязательно, это очень вкусно!
 
Ингредиенты:
✓ яйцо, 2 штук
✓ сахар, 1 стак.
✓ кефир, 1 стак.
✓ мука, 2 стак.
✓ разрыхлитель, 2 ч. л.
✓ растительное масло, 0,5 стак.
 
Рецепт приготовления: 2 яйца и 1 стакан сахара взбиваем добела, добавляете 1 стакан кефира. Далее, добавляем 2 стакана муки, 2 ч.л разрыхлителя и масло растительное меньше чем полстакана.
 
Все взбиваете, но недолго. Добавляете в тесто изюм, орехи или на ваш вкус. Выливаете в смазанную маслом форму и выпекаете. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Все, кекс готов. Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

2835299_keks (700x700, 285Kb)

Источник

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга


Процитировано 27 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте