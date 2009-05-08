Среда, 11 Сентября 2024 г. 09:17
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Кекс на кефире: Легкая, вкусная и быстрая выпечка, которая понравится вашим родным.
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Легкая, вкусная и быстрая выпечка, которая понравится вашим родным. Приготовьте обязательно, это очень вкусно!
Ингредиенты:
✓ яйцо, 2 штук
✓ сахар, 1 стак.
✓ кефир, 1 стак.
✓ мука, 2 стак.
✓ разрыхлитель, 2 ч. л.
✓ растительное масло, 0,5 стак.
Рецепт приготовления: 2 яйца и 1 стакан сахара взбиваем добела, добавляете 1 стакан кефира. Далее, добавляем 2 стакана муки, 2 ч.л разрыхлителя и масло растительное меньше чем полстакана.
Все взбиваете, но недолго. Добавляете в тесто изюм, орехи или на ваш вкус. Выливаете в смазанную маслом форму и выпекаете. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Все, кекс готов. Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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