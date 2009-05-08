Тушёные желудки — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать отличным дополнением к вашему обеду или ужину.

Желудки содержат большое количество белка, витаминов и минералов, что делает их ценным источником полезных веществ.

Существует множество рецептов приготовления тушёных желудков. Их можно тушить с овощами, грибами, крупами и другими ингредиентами.

В зависимости от рецепта, вкус блюда может быть разным, но в любом случае оно получается очень ароматным и аппетитным.

Расскажем, как приготовить тушеные желудки.

Ингредиенты:

Желудки птицы — 1 кг;

Вода — 2 литра;

Лук репчатый — 2 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Сода — 1 ч.л.;

Паста томатная — 1 ст.л.;

Хмели Сунели — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Лист лавровый — 1 шт.;

Перец горошек — 10 шт.;

Апельсин — 3 дольки;

Соль — ч.л.

Приготовление тушеных желудков:

Желудки делим пополам каждый, отвариваем 5 минут в кипящей воде. Нарезаем мелко лук и зубчики чеснока, обжариваем в сковороде на растительном масле с содой.

С бульона из-под желудков обязательно снимаем пену. В золотистый лук выкладываем томатную пасту, перемешиваем.

Добавляем в смесь лука и пасты Хмели Сунели и Паприку, снова перемешиваем. Вливаем пару половников бульона в луковую массу.

Выкладываем желудки в соус из бульона и лука, смешиваем. Добавляем лавровый лист, солим, перемешиваем.

Томим на медленном огне желудки под крышкой 5 минут. Кладем к блюду три дольки апельсина, оставляем томиться еще на 15 минут.

Тушёные желудки могут быть поданы как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к гарниру. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, макаронами, рисом и другими крупами.

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