Одним из самых простых пирогов можно считать яблочный пирог.

Для начала в миску с яйцами вносим соль, обычный и ванильный сахар. Взбиваем миксером до появления белой пышной массы.

Смешиваем с разрыхлителем муку, просеиваем половину в массу яичную. Аккуратно тесто замешиваем лопаткой. В сотейнике масло сливочное растапливаем с молоком на умеренном огне, после в тесто выливаем.

Просеиваем муку оставшуюся с разрыхлителем в тесто и продолжаем замешивать до густой консистенции. Форму для выпечки пергаментом застилаем. Выкладываем первую часть теста ровным слоем.





Нарезаем яблоки дольками тонкими и кладем их на тесто внахлест.

Накрываем яблочный слой второй частью теста, выравниваем поверхность.





Выпекаем пирог около 40 минут при темпер-ре 180 градусов.

При желании перед запеканием можно пирог посыпать крошкой миндальной,

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