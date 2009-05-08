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Потрясающе вкусный яблочный пирог: все смешиваем и в духовку. Просто и вкусно. Делюсь рецептом!

Понедельник, 09 Сентября 2024 г. 10:07 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Одним из самых простых пирогов можно считать яблочный пирог.

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Для начала в миску с яйцами вносим соль, обычный и ванильный сахар. Взбиваем миксером до появления белой пышной массы.
 
Смешиваем с разрыхлителем муку, просеиваем половину в массу яичную. Аккуратно тесто замешиваем лопаткой. В сотейнике масло сливочное растапливаем с молоком на умеренном огне, после в тесто выливаем.
 
Просеиваем муку оставшуюся с разрыхлителем в тесто и продолжаем замешивать до густой консистенции. Форму для выпечки пергаментом застилаем. Выкладываем первую часть теста ровным слоем.


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Нарезаем яблоки дольками тонкими и кладем их на тесто внахлест.
 
Накрываем яблочный слой второй частью теста, выравниваем поверхность.


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Выпекаем пирог около 40 минут при темпер-ре 180 градусов.
 
При желании перед запеканием можно пирог посыпать крошкой миндальной,

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 22 раз
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