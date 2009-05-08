Понедельник, 09 Сентября 2024 г. 10:07
+ в цитатник
|
Потрясающе вкусный яблочный пирог: все смешиваем и в духовку. Просто и вкусно. Делюсь рецептом!
|
Ipola все записи автора
Метки:
яблочный пирог
Одним из самых простых пирогов можно считать яблочный пирог.
Для начала в миску с яйцами вносим соль, обычный и ванильный сахар. Взбиваем миксером до появления белой пышной массы.
Смешиваем с разрыхлителем муку, просеиваем половину в массу яичную. Аккуратно тесто замешиваем лопаткой. В сотейнике масло сливочное растапливаем с молоком на умеренном огне, после в тесто выливаем.
Просеиваем муку оставшуюся с разрыхлителем в тесто и продолжаем замешивать до густой консистенции. Форму для выпечки пергаментом застилаем. Выкладываем первую часть теста ровным слоем.
Нарезаем яблоки дольками тонкими и кладем их на тесто внахлест.
Накрываем яблочный слой второй частью теста, выравниваем поверхность.
Выпекаем пирог около 40 минут при темпер-ре 180 градусов.
При желании перед запеканием можно пирог посыпать крошкой миндальной,
Источник
Процитировано 22 раз
Понравилось: 17 пользователям
-
17
Запись понравилась
-
22
Процитировали
-
0
Сохранили
-