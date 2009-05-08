Самсы никогда не бывает много. Ее можно готовить с разнообразными начинками - зеленью (сейчас пошел сезон), мясом, картофелем, тыквой...

И тесто для нее можно приготовить разное. В традиционном варианте для тандыра готовится пресное тесто из воды, муки и соли или слоеное, приготовленное по всем правилам. В национальной кухне принято использовать бараний жир, с его помощью и тесто выходит особенным. Бараний жир добавляют и в начинку для сочности.

Но здесь я покажу свой вариант самсы, без бараньего жира в начинке. Очень уж мне не нравятся жирные кусочки внутри и я всегда их выковыриваю...))) Тесто приготовим на кислом молоке-катыке.

Для того чтобы приготовить самсу с курицей в домашних условиях, нам понадобятся такие продукты.

Кислое молоко соединить с растительным маслом, солью, содой и размешать.

Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Вымесить тесто на столе, пока оно не начнет отлипать от рук. Возможно, муки понадобится чуть больше, чем я указала, это зависит от ее клейковины. Но структура теста должна получиться очень мягкой, похожей на дрожжевое тесто. Накрыть тесто миской и оставить в покое.

Для начинки куриный фарш смешать с тонко нарезанным луком. Не советую лук нарезать кубиками, лучше всего - тоненькой соломкой, так он приготовится быстрее.

Я брала куриные грудки и делала из них фарш. Но можно для фарша использовать любые части курицы. Добавить в фарш рубленную зелень (у меня кинза), зиру, черный перец и соль. Хорошенько смешать руками, раздавливая лук, так он отдаст свои соки. Можно влить чуток холодной воды.

Тесто разделить на равное количество шариков - примерно по 50 граммов каждый. Сделать лепешечку или воспользоваться скалкой. В центр положить начинку вместе с кусочком сливочного масла и защипнуть в форме самсы.

Удобнее всего самсу выпекать на пергаменте, но можно просто смазать противень растительным маслом, а потом отмывать.

Смазать самсу сверху кислым молоком или сметаной, посыпать кунжутом и выпекать 35 минут при 200 градусах. Смотрите по своей духовке. Самса должна зарумяниться со всех сторон.

Самса с курицей готова. Подавайте сразу же, с пылу с жару.

Приятного аппетита!