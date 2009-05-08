Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блины блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог запеканки итальянская кухня картофельные пирожки кекс на кефире клубничный пирог кокосовый пирог котлеты куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт медовик торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71515
Комментариев: 169938
Написано: 258329


Самса с курицей

Пятница, 06 Сентября 2024 г. 09:12 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Samsa_s_kyricei (600x450, 296Kb)

Домашняя самса с начинкой из куриного фарша, простой и доступный рецепт узбекской кухни. Простая и вкусная домашняя выпечка на кефире.
Ингредиенты
Тесто:
Кислое молоко или кефир - 220 мл
 
Масло растительное - 40 мл
 
Соль - 0.5 ч.л.
 
Сода - 0.5 ч.л.
 
Мука - 2.5-3 стакана
 
Кунжут - 2 ч.л.
 
Начинка:
Куриный фарш - 400 г
 
Лук - 3 шт.
 
Зира - 0.5 ч.л.
 
Кинза - 1 ст.л.

Процесс приготовления

Самсы никогда не бывает много. Ее можно готовить с разнообразными начинками - зеленью (сейчас пошел сезон), мясом, картофелем, тыквой...

 

И тесто для нее можно приготовить разное. В традиционном варианте для тандыра готовится пресное тесто из воды, муки и соли или слоеное, приготовленное по всем правилам. В национальной кухне принято использовать бараний жир, с его помощью и тесто выходит особенным. Бараний жир добавляют и в начинку для сочности.

 

Но здесь я покажу свой вариант самсы, без бараньего жира в начинке. Очень уж мне не нравятся жирные кусочки внутри и я всегда их выковыриваю...))) Тесто приготовим на кислом молоке-катыке.

 

Для того чтобы приготовить самсу с курицей в домашних условиях, нам понадобятся такие продукты.

 

Ингредиенты для самсы с курицей

 

Кислое молоко соединить с растительным маслом, солью, содой и размешать.

 

Смешать кислое молоко, масло и соду

 

Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Вымесить тесто на столе, пока оно не начнет отлипать от рук. Возможно, муки понадобится чуть больше, чем я указала, это зависит от ее клейковины. Но структура теста должна получиться очень мягкой, похожей на дрожжевое тесто. Накрыть тесто миской и оставить в покое.

 

Замесить тесто

 

Для начинки куриный фарш смешать с тонко нарезанным луком. Не советую лук нарезать кубиками, лучше всего - тоненькой соломкой, так он приготовится быстрее.

 

Я брала куриные грудки и делала из них фарш. Но можно для фарша использовать любые части курицы. Добавить в фарш рубленную зелень (у меня кинза), зиру, черный перец и соль. Хорошенько смешать руками, раздавливая лук, так он отдаст свои соки. Можно влить чуток холодной воды.

 

Приготовить начинку дла самсы

 

Тесто разделить на равное количество шариков - примерно по 50 граммов каждый. Сделать лепешечку или воспользоваться скалкой. В центр положить начинку вместе с кусочком сливочного масла и защипнуть в форме самсы.

 

Выложить на тесто начинку и масло

 

Удобнее всего самсу выпекать на пергаменте, но можно просто смазать противень растительным маслом, а потом отмывать.

 

Выложить самсу на противень

 
Смазать самсу сверху кислым молоком или сметаной, посыпать кунжутом и выпекать 35 минут при 200 градусах. Смотрите по своей духовке. Самса должна зарумяниться со всех сторон.

 

Смазать самсу сметаной

 

Самса с курицей готова. Подавайте сразу же, с пылу с жару.

 

Рецепт самсы с курицей

 

Приятного аппетита!

 

Фото самсы с курицей

Самса с курицей, рецепт с фото
 
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 12 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте