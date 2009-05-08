Яблочный пирог — это десерт, который сочетает в себе нежность теста и кисло-сладкий вкус яблок. Он может быть приготовлен по разным рецептам, но всегда остаётся любимым лакомством для многих людей.

Яблочные пироги могут быть открытыми или закрытыми, с начинкой из свежих или печёных яблок, а также с добавлением корицы, ванили или других пряностей. Они отлично подходят для семейного чаепития или праздничного стола.

Благодаря своей простоте и универсальности, яблочный пирог стал одним из самых популярных десертов во всём мире.

Ингредиенты:

яблоки — 600 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 160 г;

ваниль — щепотка;

мука — 160 г.

Приготовление яблочного пирога:

Очищаем и нарезаем небольшими пластинками яблоки, удаляем семенные коробочки. Можно полить яблочные кусочки лимонным соком, чтобы они не темнели.

Для теста соединяем яйца с сахаром и ванилью, взбиваем до пышности. В пышную яичную массу просеиваем муку, замешиваем тесто.

Добавляем в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешиваем.

Выливаем пирог в форму для выпекания и готовим в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

Первые 20 минут готовки нельзя открывать духовку. Получается отличный классический яблочный пирог, который можно после приготовления посыпать сахарной пудрой.

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