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Рецепт яблочного пирога, который получается всегда.

Суббота, 31 Августа 2024 г. 10:10 + в цитатник
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Яблочный пирог — это десерт, который сочетает в себе нежность теста и кисло-сладкий вкус яблок. Он может быть приготовлен по разным рецептам, но всегда остаётся любимым лакомством для многих людей.
 
Яблочные пироги могут быть открытыми или закрытыми, с начинкой из свежих или печёных яблок, а также с добавлением корицы, ванили или других пряностей. Они отлично подходят для семейного чаепития или праздничного стола.
 
Благодаря своей простоте и универсальности, яблочный пирог стал одним из самых популярных десертов во всём мире.
 
Ингредиенты:
 
яблоки — 600 г;
яйца — 4 шт.;
сахар — 160 г;
ваниль — щепотка;
мука — 160 г.
Приготовление яблочного пирога:
Очищаем и нарезаем небольшими пластинками яблоки, удаляем семенные коробочки. Можно полить яблочные кусочки лимонным соком, чтобы они не темнели.
 
Для теста соединяем яйца с сахаром и ванилью, взбиваем до пышности. В пышную яичную массу просеиваем муку, замешиваем тесто.
 
Добавляем в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешиваем.

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Выливаем пирог в форму для выпекания и готовим в духовке при 180 градусах 40-45 минут.
Первые 20 минут готовки нельзя открывать духовку. Получается отличный классический яблочный пирог, который можно после приготовления посыпать сахарной пудрой.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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