Пирог со смородиной — это восхитительное и ароматное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Этот пирог сочетает в себе нежную основу из теста, сладкую начинку из ягод смородины и хрустящую корочку.

Смородиновый пирог — отличный выбор для чаепития в кругу семьи или друзей. Он прост в приготовлении, но при этом обладает неповторимым вкусом и ароматом.

Ягоды смородины придают пирогу приятную кислинку, которая отлично сочетается со сладкой основой.

Существует множество рецептов пирога со смородиной. Расскажем про один из самых быстрых рецептов.

Ингредиенты для теста:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 12 ст.л.;

молоко — 12 ст.л.;

растительное масло — 12 ст.л.;

мука — 12 ст.л.;

разрыхлитель — 10 г;

смородина — 200 г.

Ингредиенты для крошки:

мука — 40 г;

сахар — 40 г;

сливочное масло — 30 г;

смородина — 50 г.

Приготовление пирога со смородиной:

Яйца соединяем с солью и сахаром, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в смесь молоко и растительное масло, продолжаем перемешивать.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Высыпаем в тесто смородину, перемешиваем.

Для крошки соединяем муку с сахаром и сливочным маслом, перетираем компоненты. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и выливаем туда тесто.

Посыпаем тесто сперва ягодой, а затем крошкой из сливочного масла и муки.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

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