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Когда совсем нет времени. Вкусный и ароматный пирог со смородиной: всё смешал и в духовку

Четверг, 29 Августа 2024 г. 09:15 + в цитатник
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Пирог со смородиной — это восхитительное и ароматное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Этот пирог сочетает в себе нежную основу из теста, сладкую начинку из ягод смородины и хрустящую корочку.
 
Смородиновый пирог — отличный выбор для чаепития в кругу семьи или друзей. Он прост в приготовлении, но при этом обладает неповторимым вкусом и ароматом.
 
Ягоды смородины придают пирогу приятную кислинку, которая отлично сочетается со сладкой основой.
 
Существует множество рецептов пирога со смородиной. Расскажем про один из самых быстрых рецептов.
Ингредиенты для теста:
 
яйца — 3 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 12 ст.л.;
молоко — 12 ст.л.;
растительное масло — 12 ст.л.;
мука — 12 ст.л.;
разрыхлитель — 10 г;
смородина — 200 г.
Ингредиенты для крошки:
 
мука — 40 г;
сахар — 40 г;
сливочное масло — 30 г;
смородина — 50 г.
Приготовление пирога со смородиной:
Яйца соединяем с солью и сахаром, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в смесь молоко и растительное масло, продолжаем перемешивать.
 
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Высыпаем в тесто смородину, перемешиваем.
 
Для крошки соединяем муку с сахаром и сливочным маслом, перетираем компоненты. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и выливаем туда тесто.
 
Посыпаем тесто сперва ягодой, а затем крошкой из сливочного масла и муки.

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Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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