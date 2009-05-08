Очень нравится сладкая и несладкая выпечка на сметане. Она получается по-особенному вкусной и очень нежной, с небольшой кислинкой от сметаны, которая мне очень нравится. Не люблю приторные сладкие пироги или кексы. А в этом пироге сладость придает изюм и небольшое количество сахара, кстати, количество регулируйте по своему вкусу.

Я приготовила кекс в небольшой форме, для 3-4 взрослых людей. Если у вас семья больше, то смело удваивайте порцию, тогда надо будет взять форму для выпечки в диаметре от 20 см.

Сметанник можно украсить сахарной пудрой, шоколадной глазурью или помадкой. Все по вашему желанию. Я предпочла оставить без добавок. Очень вкусно к чашечке ароматного кофе для завтрака.

Ингредиенты

Сметана 20% жирности - 100 г

Яйцо СО - 1 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мука пшеничная - 110 г

Изюм - 30 г

Соль - 1 щепотка

Масло растительное (для смазывания формы) - 1 ч.л.