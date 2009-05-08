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Сметанник с изюмом
Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления Сметанника с изюмом в духовке.
Изюм замочите в горячей воде на 5 минут.
В миску вбейте яйцо, добавьте сметану и сахар. Перемешайте вилкой или венчиком.
Добавьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. 2 чайные ложки муки отложите.
Перемешайте тесто, чтобы не было комочков.
С изюма слейте воду, откиньте на сито, а затем просушите бумажными полотенцами. В сухой изюм добавьте 1 чайную ложку муки и перемешайте.
Введите изюм в тесто и хорошо перемешайте.
Форму для выпечки смажьте растительным маслом и присыпьте отложенной 1 чайной мукой. Выложите тесто и выпекайте Сметанник с изюмом в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, проверяйте готовность на сухую зубочистку.
Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте в форме на 10 минут, а затем аккуратно переверните на блюдо. Дайте ему остыть.
Приятного аппетита!!!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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