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Создан: 08.05.2009
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Сметанник с изюмом

Вторник, 27 Августа 2024 г. 10:00 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Очень нравится сладкая и несладкая выпечка на сметане. Она получается по-особенному вкусной и очень нежной, с небольшой кислинкой от сметаны, которая мне очень нравится. Не люблю приторные сладкие пироги или кексы. А в этом пироге сладость придает изюм и небольшое количество сахара, кстати, количество регулируйте по своему вкусу.
 
Я приготовила кекс в небольшой форме, для 3-4 взрослых людей. Если у вас семья больше, то смело удваивайте порцию, тогда надо будет взять форму для выпечки в диаметре от 20 см.
 
Сметанник можно украсить сахарной пудрой, шоколадной глазурью или помадкой. Все по вашему желанию. Я предпочла оставить без добавок. Очень вкусно к чашечке ароматного кофе для завтрака.
 
Ингредиенты
Сметана 20% жирности - 100 г
 
Яйцо СО - 1 шт.
 
Сахар - 2 ст.л.
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Мука пшеничная - 110 г
 
Изюм - 30 г
 
Соль - 1 щепотка
 
Масло растительное (для смазывания формы) - 1 ч.л.

Процесс приготовления

Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления Сметанника с изюмом в духовке.

 

 

Изюм замочите в горячей воде на 5 минут.

 

 

В миску вбейте яйцо, добавьте сметану и сахар. Перемешайте вилкой или венчиком.

 

 

Добавьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. 2 чайные ложки муки отложите.

 

 

Перемешайте тесто, чтобы не было комочков.

 

 

С изюма слейте воду, откиньте на сито, а затем просушите бумажными полотенцами. В сухой изюм добавьте 1 чайную ложку муки и перемешайте.

 

 

Введите изюм в тесто и хорошо перемешайте.

 

 

Форму для выпечки смажьте растительным маслом и присыпьте отложенной 1 чайной мукой. Выложите тесто и выпекайте Сметанник с изюмом в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, проверяйте готовность на сухую зубочистку.

 

 

Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте в форме на 10 минут, а затем аккуратно переверните на блюдо. Дайте ему остыть.

 

Приятного аппетита!!!

 

Сметанник с изюмом, рецепт с фото
 
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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