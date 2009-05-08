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Закуски из баклажанов популярны во многих кухнях мира. Например, есть Бабагануш. Это ближневосточная закуска из печёных баклажанов, в состав которой также входят тахини (кунжутная паста), лимон, чеснок и оливковое масло. Мусака — греческая запеканка с баклажанами, фаршем, томатами и соусом бешамель.
Имам баялды — турецкая закуска из запечённых баклажанов с начинкой из томатов, лука и чеснока. Манзаны — закуска из фаршированных баклажанов по-гречески. Для приготовления манзан баклажаны солят, затем фаршируют овощной смесью и тушат.
Приготовим незамысловатую, но вкусную закуску из баклажанов.
Ингредиенты:
Баклажаны — 800 г;
Репчатый лук — 1 шт.;
Томатная паста — 2 ст.л.;
Растительное масло — 2 ст.л.;
Сахар — 1 ч.л.;
Паприка — 1 ч.л.;
Кориандр — 1 ч.л.;
Базилик — пучок;
Петрушка — пучок;
Соль — щепотка.
Приготовление закуски-салата из баклажанов:
Очищаем баклажаны от кожуры по принципу зебры, то есть часть кожуры оставляем. Нарезаем баклажаны на крупные кусочки, солим и оставляем на 10 минут.
Высушиваем баклажаны при помощи бумажного полотенца, а затем обжариваем на сковороде с растительным маслом. Для соуса нарезаем мелко лук, смешиваем его с томатной пастой.
В пасту также добавляем растительное масло, сахар, паприку, кориандр и соль. Шинкуем базилик и петрушку, добавляем в соус.
Оставляем баклажаны слегка остыть, а затем смешиваем с соусом. Оставляем закуску в холодильнике на 30 минут.
В результате мы имеем вкусную закуску-салат из баклажанов. Их можно подавать с любым мясом.
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