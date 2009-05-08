Увидела в сети рецепт этого блюда и сразу же захотела приготовить. Уж очень нравится мне турецкая кухня, чего-то невкусного у них просто не может быть))).

Данное блюдо можно отнести и к основным, и к гарнирам, оно абсолютно самодостаточно. Перед запеканием, в отличие от итальянского рецепта, все овощи обжариваются в небольшом количестве масла, почти на сухой сковороде. Обжарку можно сделать и на сковороде-гриль, совсем без масла. Именно после обжарки блюдо приобретает особенный, завершенный вкус.

Поборники здорового образа жизни скажут свое "фи", но я на это могу ответить одно: иногда можно себе позволить любое излишество, если оно не переходит в хроническую форму и если присутствует умеренность во всем.

Для приготовления блюда "Рататуй" по-турецки возьмем следующие продукты. Количество ингредиентов абсолютно вариабельно и зависит от размера овощей и вашей формы.

Баклажаны, кабачки, картофель вымойте и нарежьте кружочками по 0.5 см толщиной. Перцы очистите от семян и нарежьте квадратиками.

На антипригарной сковороде, в небольшом количестве масла обжарьте кружочки картофеля до легкой корочки. Затем снимите их на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.

Точно так же поступите с баклажанами. Если у вас сорт, который горчит, то заранее посолите их, выдержите 15 минут, слейте горький сок, промойте под струей воды и обсушите. Не нужно добавлять в сковороду слишком много масла, баклажаны должны лишь схватиться.

Обжарьте кружочки кабачков. Выложите на салфетку.

Обжарьте квадратики перца.

Все овощи обжарены и готовы к дальнейшим действиям.

Говяжий или смешанный фарш соедините с луком, зеленью, специями и солью. Лук я пробила в блендере, чтобы он не выделялся в котлетах. Можно добавить зубчик чеснока для запаха. По рецепту в фарш добавляется яйцо, но я посчитала это лишним, котлеты и так прекрасно держат форму, а от яйца станут только тверже.

Фарш хорошо вымешайте и мокрыми руками сформируйте маленькие круглые котлетки. Обжарьте все котлетки на сковороде в том же масле, в котором жарились овощи. Если нужно, добавьте еще растительное масло.

До полной готовности доводить котлеты не нужно.

Овощи выложите в форму, чередуя с котлетами, как показано на фото. Например, баклажан, кабачок, картофель, перец, котлета и т.д. Чтобы придать блюду яркости, я добавила кусочки красного замороженного перца, чисто для красоты)).

Томатную пасту смешайте с кипяченой водой, добавьте соль, сахар, острый перец, чеснок и размешайте. Попробуйте на вкус, томатная заливка должна вас полностью устраивать своим вкусом. У меня томатная паста для хранения в холодильнике заливается растительным маслом, поэтому на фото видны вкрапления масла.

Вылейте томатный соус в форму с овощами, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 220 градусов духовку. Первые 15 минут запекайте рататуй по-турецки под фольгой. Затем фольгу снимите и запекайте еще 15 минут при 180 градусах, до румяного цвета.

Вот результат. Рататуй по-турецки готов. Очень сочное блюдо.

Подавайте сразу же. Приятного!