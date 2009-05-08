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Рататуй по-турецки

Среда, 14 Августа 2024 г. 09:24 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Вкусное сочетание мясных котлет и запеченных овощей в пикантном соусе.
Ингредиенты
Баклажан - 1 шт.
 
Кабачок - 1 шт.
 
Картофель - 2 шт.
 
Перец сладкий - 2 шт.
 
Чеснок - 1 зубчик
 
Фарш говяжий - 500 г
 
Лук репчатый - 1 шт.
 
Зелень - по вкусу
 
Соль - по вкусу
 
Перец молотый - по вкусу
 
Кориандр молотый - 0,5 ч.л.
 
Масло растительное для обжарки
 
Сладкий замороженный перец - для украшения
 
Заливка:
Томатная паста - 2 ст.л.
 
Вода кипяченая - 1.5 стакана
 
Чеснок - 1 зубчик
 
Сахар - 0,5 ч.л.
 
Соль - по вкусу
 
Специи - по вкусу

Процесс приготовления

Увидела в сети рецепт этого блюда и сразу же захотела приготовить. Уж очень нравится мне турецкая кухня, чего-то невкусного у них просто не может быть))).

 

Данное блюдо можно отнести и к основным, и к гарнирам, оно абсолютно самодостаточно. Перед запеканием, в отличие от итальянского рецепта, все овощи обжариваются в небольшом количестве масла, почти на сухой сковороде. Обжарку можно сделать и на сковороде-гриль, совсем без масла. Именно после обжарки блюдо приобретает особенный, завершенный вкус.

 

Поборники здорового образа жизни скажут свое "фи", но я на это могу ответить одно: иногда можно себе позволить любое излишество, если оно не переходит в хроническую форму и если присутствует умеренность во всем.

 

Для приготовления блюда "Рататуй" по-турецки возьмем следующие продукты. Количество ингредиентов абсолютно вариабельно и зависит от размера овощей и вашей формы.

 

Ингредиенты для рататуя по-турецки

 

Баклажаны, кабачки, картофель вымойте и нарежьте кружочками по 0.5 см толщиной. Перцы очистите от семян и нарежьте квадратиками.

 

Порезать овощи

 

На антипригарной сковороде, в небольшом количестве масла обжарьте кружочки картофеля до легкой корочки. Затем снимите их на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.

 

Обжарить картофель

 

Точно так же поступите с баклажанами. Если у вас сорт, который горчит, то заранее посолите их, выдержите 15 минут, слейте горький сок, промойте под струей воды и обсушите. Не нужно добавлять в сковороду слишком много масла, баклажаны должны лишь схватиться.

 

Обжарить баклажаны

 

Обжарьте кружочки кабачков. Выложите на салфетку.

 

Обжарить кабачок

 

Обжарьте квадратики перца.

 

Обжарить перец

 

Все овощи обжарены и готовы к дальнейшим действиям.

 

Положить овощи на салфетку

 

Говяжий или смешанный фарш соедините с луком, зеленью, специями и солью. Лук я пробила в блендере, чтобы он не выделялся в котлетах. Можно добавить зубчик чеснока для запаха. По рецепту в фарш добавляется яйцо, но я посчитала это лишним, котлеты и так прекрасно держат форму, а от яйца станут только тверже.

 

Соединить фарш с луком и зеленью

 

Фарш хорошо вымешайте и мокрыми руками сформируйте маленькие круглые котлетки. Обжарьте все котлетки на сковороде в том же масле, в котором жарились овощи. Если нужно, добавьте еще растительное масло.

 

Пожарить котлеты

 

До полной готовности доводить котлеты не нужно.

 

Сложить котлеты в тарелку

 

Овощи выложите в форму, чередуя с котлетами, как показано на фото. Например, баклажан, кабачок, картофель, перец, котлета и т.д. Чтобы придать блюду яркости, я добавила кусочки красного замороженного перца, чисто для красоты)).

 

Выложить в форму котлеты и овощи

 

Томатную пасту смешайте с кипяченой водой, добавьте соль, сахар, острый перец, чеснок и размешайте. Попробуйте на вкус, томатная заливка должна вас полностью устраивать своим вкусом. У меня томатная паста для хранения в холодильнике заливается растительным маслом, поэтому на фото видны вкрапления масла.

 

Соединить воду и томатную пасту

 

Вылейте томатный соус в форму с овощами, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 220 градусов духовку. Первые 15 минут запекайте рататуй по-турецки под фольгой. Затем фольгу снимите и запекайте еще 15 минут при 180 градусах, до румяного цвета.

 

Залить томатным соусом

 

Вот результат. Рататуй по-турецки готов. Очень сочное блюдо.

 

Фото рататуя по-турецки

 

Подавайте сразу же. Приятного!

 

Рецепт рататуя по-турецки

Рататуй по-турецки, рецепт с фото
Рубрики:  блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
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