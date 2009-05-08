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Нежнейшая горбуша под маринадом. Простой рецепт сочной рыбы

Среда, 31 Июля 2024 г. 09:40 + в цитатник
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Горбуша под маринадом — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Оно сочетает в себе нежность рыбы и ароматную кислинку овощей с пряностями.
 
Горбуша — популярный вид лососёвых рыб, который отличается богатым содержанием витаминов, минералов и омега-3 жирных кислот. Благодаря этому она не только вкусна, но и полезна для здоровья.
 
Готовая горбуша под маринадом станет отличным выбором для семейного ужина, праздничного застолья или романтического вечера.
 
Это блюдо порадует вас своим вкусом и ароматом, а также принесёт пользу вашему здоровью.
 
Ингредиенты:
 
Горбуша — 1 кг;
Лук — 2 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Молоко — 200 мл;
Чеснок — 1 зубчик;
Томатная паста — 1 ст.л.;
Сливочное масло — 1 ст.л.;
Кориандр — 1/2 ч.л.;
Гвоздика — 3 шт.;
Чёрный перец горошком — 15 шт.;
Яблочный уксус — 1 ст.л.;
Мука — 3 ст.л.;
Петрушка — пучок;
Сахар — ⅓ ч.л.;
Соль — щепотка.
Приготовление горбуши в маринаде:
Очищаем рыбу от внутренностей, плавников, костей, нарезаем небольшими поперечными кусками. Заливаем рыбу молоком, оставляем мариноваться.
 
Нарезаем полукольцами лук, режем тонкими пластинками морковь, шинкуем чеснок. В сковороде сперва обжариваем на растительном масле лук, затем добавляем морковь с чесноком, черным горошком, кориандром и гвоздикой, смешиваем.
 
После приготовления делаем в луково-морковной массе углубление, добавляем томатную пасту. Смешиваем ингредиенты, вливаем горячую воду.
 
Добавляем в смесь лавровый лист, соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в маринад яблочный уксус, смешиваем и прекращаем готовить на плите.
 
Далее для кляра шинкуем петрушку, выкладываем в муку, солим. В сковороде разогреваем немного растительного масла, обваливаем рыбу в муке с зеленью и обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
 


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Когда рыба поджарится, в сковороду к ней добавляем сливочное масло. Далее выкладываем рыбу в форму для запекания и заливаем маринадом.
 
Запекаем горбушу при 200 градусах 15 минут.
 

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В итоге получается ароматная сочная рыба в маринаде. Это хороший вариант как для ужина, так и для праздничного стола.

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Рубрики:  блюда из рыбы
Моя_кулинарная_книга
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