Горбуша под маринадом — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Оно сочетает в себе нежность рыбы и ароматную кислинку овощей с пряностями.

Горбуша — популярный вид лососёвых рыб, который отличается богатым содержанием витаминов, минералов и омега-3 жирных кислот. Благодаря этому она не только вкусна, но и полезна для здоровья.

Готовая горбуша под маринадом станет отличным выбором для семейного ужина, праздничного застолья или романтического вечера.

Это блюдо порадует вас своим вкусом и ароматом, а также принесёт пользу вашему здоровью.

Ингредиенты:

Горбуша — 1 кг;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Молоко — 200 мл;

Чеснок — 1 зубчик;

Томатная паста — 1 ст.л.;

Сливочное масло — 1 ст.л.;

Кориандр — 1/2 ч.л.;

Гвоздика — 3 шт.;

Чёрный перец горошком — 15 шт.;

Яблочный уксус — 1 ст.л.;

Мука — 3 ст.л.;

Петрушка — пучок;

Сахар — ⅓ ч.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление горбуши в маринаде:

Очищаем рыбу от внутренностей, плавников, костей, нарезаем небольшими поперечными кусками. Заливаем рыбу молоком, оставляем мариноваться.

Нарезаем полукольцами лук, режем тонкими пластинками морковь, шинкуем чеснок. В сковороде сперва обжариваем на растительном масле лук, затем добавляем морковь с чесноком, черным горошком, кориандром и гвоздикой, смешиваем.

После приготовления делаем в луково-морковной массе углубление, добавляем томатную пасту. Смешиваем ингредиенты, вливаем горячую воду.

Добавляем в смесь лавровый лист, соль и сахар, перемешиваем. Вливаем в маринад яблочный уксус, смешиваем и прекращаем готовить на плите.

Далее для кляра шинкуем петрушку, выкладываем в муку, солим. В сковороде разогреваем немного растительного масла, обваливаем рыбу в муке с зеленью и обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.







Когда рыба поджарится, в сковороду к ней добавляем сливочное масло. Далее выкладываем рыбу в форму для запекания и заливаем маринадом.

Запекаем горбушу при 200 градусах 15 минут.

В итоге получается ароматная сочная рыба в маринаде. Это хороший вариант как для ужина, так и для праздничного стола.

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