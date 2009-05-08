Жареные пирожки – это одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах мира. Они могут быть приготовлены с самыми разнообразными начинками: от сладких до солёных, от мясных до овощных.

Жареные пирожки являются не только вкусным, но и питательным блюдом. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к другим блюдам. Они отлично подходят для перекуса или завтрака.

Приготовим хорошее тесто для жареных пирожков

Ингредиенты:

тёплое молоко — 150 мл;

тёплая вода — 100 мл;

сахар — 1,5 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

дрожжи сухие — 1,5 ч.л.;

мука — 480 г;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление жареных пирожков:

В теплое молоко выливаем теплую воду, высыпаем сахар и дрожжи, тщательно перемешиваем. Солим дрожжевую жидкость, полностью высыпаем муку.

Замешиваем эластичное и не липкое тесто. Делим тесто на 12 равных колобок, оставляем их под целлофаном на 15 минут.

Далее раскатываем колобки в лепешки диаметром 5-6 см. В каждую кладем начинку, запечатываем будто в мешочек. Пирожки слегка сплющиваем.

В сковороде в 100 мл растительного масла обжариваем пирожки. Кладем в масло их швом вниз, жарим до золотистого цвета с обеих сторон.

Такие пирожки можно готовить с любой начинкой: от мясной до картофельной. Получается мягкое ароматное тесто, которое почти не впитывает масло.

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