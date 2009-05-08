Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины булочки с начинкой быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог запеканки итальянская кухня картофельные пирожки кекс на кефире клубничный пирог кокосовый пирог куриные котлеты ленивые пирожки ленивый медовик лимонный пирог медовик без раскатки коржей минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожные булочки творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт медовик торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный кекс шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71312
Комментариев: 169938
Написано: 258124


Такие пирожки готовлю с любой начинкой. Невероятное тесто для воздушных пирожков

Понедельник, 29 Июля 2024 г. 08:59 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_1 (700x421, 136Kb)

Жареные пирожки – это одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах мира. Они могут быть приготовлены с самыми разнообразными начинками: от сладких до солёных, от мясных до овощных.
 
Жареные пирожки являются не только вкусным, но и питательным блюдом. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к другим блюдам. Они отлично подходят для перекуса или завтрака.
 
Приготовим хорошее тесто для жареных пирожков
Ингредиенты:
 
тёплое молоко — 150 мл;
тёплая вода — 100 мл;
сахар — 1,5 ч.л.;
соль — 1 ч.л.;
дрожжи сухие — 1,5 ч.л.;
мука — 480 г;
сливочное масло — 40 г.
Приготовление жареных пирожков:
В теплое молоко выливаем теплую воду, высыпаем сахар и дрожжи, тщательно перемешиваем. Солим дрожжевую жидкость, полностью высыпаем муку.
 
Замешиваем эластичное и не липкое тесто. Делим тесто на 12 равных колобок, оставляем их под целлофаном на 15 минут.
 
Далее раскатываем колобки в лепешки диаметром 5-6 см. В каждую кладем начинку, запечатываем будто в мешочек. Пирожки слегка сплющиваем.
 
В сковороде в 100 мл растительного масла обжариваем пирожки. Кладем в масло их швом вниз, жарим до золотистого цвета с обеих сторон. 
 
Такие пирожки можно готовить с любой начинкой: от мясной до картофельной. Получается мягкое ароматное тесто, которое почти не впитывает масло.

 

2835299_2 (700x399, 32Kb)

Источник

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте