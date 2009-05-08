Понедельник, 29 Июля 2024 г. 08:59
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Такие пирожки готовлю с любой начинкой. Невероятное тесто для воздушных пирожков
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тесто для воздушных пирожков
пирожки
Жареные пирожки – это одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах мира. Они могут быть приготовлены с самыми разнообразными начинками: от сладких до солёных, от мясных до овощных.
Жареные пирожки являются не только вкусным, но и питательным блюдом. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к другим блюдам. Они отлично подходят для перекуса или завтрака.
Приготовим хорошее тесто для жареных пирожков
Ингредиенты:
тёплое молоко — 150 мл;
тёплая вода — 100 мл;
сахар — 1,5 ч.л.;
соль — 1 ч.л.;
дрожжи сухие — 1,5 ч.л.;
мука — 480 г;
сливочное масло — 40 г.
Приготовление жареных пирожков:
В теплое молоко выливаем теплую воду, высыпаем сахар и дрожжи, тщательно перемешиваем. Солим дрожжевую жидкость, полностью высыпаем муку.
Замешиваем эластичное и не липкое тесто. Делим тесто на 12 равных колобок, оставляем их под целлофаном на 15 минут.
Далее раскатываем колобки в лепешки диаметром 5-6 см. В каждую кладем начинку, запечатываем будто в мешочек. Пирожки слегка сплющиваем.
В сковороде в 100 мл растительного масла обжариваем пирожки. Кладем в масло их швом вниз, жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
Такие пирожки можно готовить с любой начинкой: от мясной до картофельной. Получается мягкое ароматное тесто, которое почти не впитывает масло.
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