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Создан: 08.05.2009
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Вкусная намазка на хлеб за 3 минуты. Проверенный рецепт.

Среда, 24 Июля 2024 г. 09:13 + в цитатник
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Намазка из тунца — это вкусная и питательная закуска, которая может стать отличным дополнением к любому столу. Она готовится быстро и просто, а её нежный вкус придётся по душе даже самым требовательным гурманам.
 
Тунец — это рыба с высоким содержанием белка, витаминов и минералов, что делает его ценным продуктом для здорового питания.
 
Намазка из тунца сохраняет все полезные свойства этой рыбы, но при этом имеет более нежную текстуру и приятный вкус
 
Приготовим данную намазку самостоятельно для завтрака или перекуса всей семье
Ингредиенты:
 
тунец консервированный в собственном соку — 200 г;
яйца — 2 шт.;
авокадо — 2 шт.;
сок лимона — 1,5 ч.л.;
соль — ¼ ч.л.;
сметана — 1 ст.л.;
хлеб.
Приготовление намазки из тунца:
Сперва нарезаем хлеб на небольшие кусочки и обжариваем в сковороде без растительного масла. Сливаем жидкость с тунца, разминаем кусочки вилкой.
 
Очищаем авокадо, выкладываем его к тунцу, разминаем до состояния пюре. Нарезаем мелко вареные яйца в смесь тунца и авокадо, солим.

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Добавляем в смесь сметану, тщательно перемешиваем и наносим на хлеб.
 

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Рубрики:  оригинальные бутерброды
Моя_кулинарная_книга
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