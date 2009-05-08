Намазка из тунца — это вкусная и питательная закуска, которая может стать отличным дополнением к любому столу. Она готовится быстро и просто, а её нежный вкус придётся по душе даже самым требовательным гурманам.

Тунец — это рыба с высоким содержанием белка, витаминов и минералов, что делает его ценным продуктом для здорового питания.

Намазка из тунца сохраняет все полезные свойства этой рыбы, но при этом имеет более нежную текстуру и приятный вкус

Приготовим данную намазку самостоятельно для завтрака или перекуса всей семье

Ингредиенты:

тунец консервированный в собственном соку — 200 г;

яйца — 2 шт.;

авокадо — 2 шт.;

сок лимона — 1,5 ч.л.;

соль — ¼ ч.л.;

сметана — 1 ст.л.;

хлеб.

Приготовление намазки из тунца:

Сперва нарезаем хлеб на небольшие кусочки и обжариваем в сковороде без растительного масла. Сливаем жидкость с тунца, разминаем кусочки вилкой.

Очищаем авокадо, выкладываем его к тунцу, разминаем до состояния пюре. Нарезаем мелко вареные яйца в смесь тунца и авокадо, солим.

Добавляем в смесь сметану, тщательно перемешиваем и наносим на хлеб.

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