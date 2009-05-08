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Абрикосовый летний пирог. Просто, вкусно и красиво.

Среда, 24 Июля 2024 г. 09:02 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Творожный абрикосовый пирог — это восхитительное сочетание мягкого творожного слоя и кисло-сладких абрикосов. Этот десерт не только вкусный, но и полезный благодаря высокому содержанию кальция в твороге.
 
В разных странах абрикосовые пироги готовят по традиционным рецептам. Во Франции абрикосовые пироги могут быть похожи на открытые тарты. Для их приготовления используют песочное тесто, а начинку делают из абрикосов и заварного крема.
 
На Ближнем Востоке абрикосовые пироги часто делают из слоёного теста. Их начиняют свежими или сушёными абрикосами, добавляют орехи и специи.
 
Приготовим простой абрикосовый пирог с творогом
Ингредиенты:
 
Творог — 400 г;
Сахар — 150 г;
Яйца — 4 шт.;
Соль — щепотка;
Ванильный сахар — 5 г;
Масло сливочное — 150 г;
Мука пшеничная — 250 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Абрикосы — 10 шт.
Приготовление творожного пирога:
 
К творогу высыпаем сахар классический и обычный, соль, разбиваем яйца, взбиваем компоненты миксером 3-4 минуты. Растапливаем сливочное масло и добавляем в смесь, перемешиваем.
 
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в смесь из творога. Замешиваем густое тесто аккуратными движениями снизу вверх.
 
Выкладываем в форму для выпечки пергамент, смазываем его растительным маслом. ½ часть теста кладем на дно, распределяем лопаткой.
 
Делим абрикосы надвое и удаляем косточки. Часть абрикосов выкладываем в тесто, накрываем их второй частью теста. Выкладываем на верхушку пирога остальные дольки абрикосов.
Выпекаем пирог при 170 градусах 50 минут.
 
Можно добавить миндальные лепестки на верхушку пирога перед выпеканием. После приготовления пока горячий стоит посыпать пирог сахарной пудрой.

 

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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