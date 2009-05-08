Пироги из фруктов и ягод в нашей стране готовились с давних времен. Однако, если сейчас такие пироги — это обыденность, то раньше — замена торту. Дело в том, что для крестьян сахар был весьма дорогим удовольствием. Поэтому его заменяли фруктами и ягодами.

Для того, чтобы сделать праздничный пирог на торжество, часто приходилось выпекать мясные яства и сладкие пироги.

Как правило, к сладким пирогам готовили большой самовар. За день выпивалось и съедалось колоссальное количество чая и выпечки.

Стоит рассказать о том, как приготовить к чаепитию вкусный ягодный пирог.

Ингредиенты для ягодного пирога:

мука — 140 г;

крахмал — 40 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 60 г;

растительное масло — 80 г;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

ягоды — 300 г.

Приготовление ягодного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем классический и ванильный сахара, соль и взбиваем до однородности. К яичной смеси добавляем сметану и растительное масло, перемешиваем.

Отдельно соединяем муку с разрыхлителем и 30 граммами крахмала. Просеиваем сыпучие компоненты в яичную массу, замешиваем тесто.

В крахмале обваливаем ягоды. Застилаем форму для выпечки пергаментом — дно и стенки. ⅓ часть теста выливаем в форму, выравниваем по дну.

Выкладываем на тесто ½ часть ягод, заливаем второй частью теста. Снова засыпаем тесто ягодами, выливаем остатки на верхушку.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.





После приготовления можно посыпать сахарной пудрой.





Приятного аппетита!

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