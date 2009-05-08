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Пышный и сочный. Заливной ягодный пирог за 15 минут: готовлю его, когда совсем нет времени .

Суббота, 13 Июля 2024 г. 10:05 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пироги из фруктов и ягод в нашей стране готовились с давних времен. Однако, если сейчас такие пироги — это обыденность, то раньше — замена торту. Дело в том, что для крестьян сахар был весьма дорогим удовольствием. Поэтому его заменяли фруктами и ягодами.
 
Для того, чтобы сделать праздничный пирог на торжество, часто приходилось выпекать мясные яства и сладкие пироги.
 
Как правило, к сладким пирогам готовили большой самовар. За день выпивалось и съедалось колоссальное количество чая и выпечки.
 
Стоит рассказать о том, как приготовить к чаепитию вкусный ягодный пирог.
 
Ингредиенты для ягодного пирога:
 
мука — 140 г;
крахмал — 40 г;
яйца — 3 шт.;
сметана — 60 г;
растительное масло — 80 г;
сахар — 100 г;
разрыхлитель — 10 г;
ванильный сахар — 2 ч. л.;
соль — щепотка;
ягоды — 300 г.
Приготовление ягодного пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем классический и ванильный сахара, соль и взбиваем до однородности. К яичной смеси добавляем сметану и растительное масло, перемешиваем.
 
Отдельно соединяем муку с разрыхлителем и 30 граммами крахмала. Просеиваем сыпучие компоненты в яичную массу, замешиваем тесто.
 
В крахмале обваливаем ягоды. Застилаем форму для выпечки пергаментом — дно и стенки. ⅓ часть теста выливаем в форму, выравниваем по дну.
 
Выкладываем на тесто ½ часть ягод, заливаем второй частью теста. Снова засыпаем тесто ягодами, выливаем остатки на верхушку.

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Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.


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После приготовления можно посыпать сахарной пудрой.


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Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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