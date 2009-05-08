Для приготовления заливного пирога с рыбными консервами на кефире подготовим продукты по списку.

Приготовим тесто: просто смешаем все продукты для теста, из списка ингредиентов, в однородную массу.

Для начинки нарежем лук в произвольной форме.

Консервы сайры разомнем вилкой, для сочности добавим немного жидкости из банки, кости от рыбы отделять не нужно, в консервах они очень мягкие и не чувствуются. Смешаем лук и рыбу.

Форму для выпечки смажем маслом, выльем половину теста.

Равномерно распределим начинку из лука и рыбных консервов.

Зальем второй половиной теста, по желанию и наличию посыпем кунжутом.

Выпекаем рыбный пирог из консервированной сайры в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут, затем уменьшаем градусы до 180 и печем еще 30-35 минут.

Вкусный, быстрый и простой заливной пирог с рыбными консервами готов. Приятного аппетита!