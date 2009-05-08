Сладкие рулеты с начинкой стали важной частью многих корпоративов и детских утренников. Их покупают в магазинах или готовят на заказ, самостоятельно. В приоритете, как правило, рулет домашнего приготовления. Он менее приторный, с вкусной сочной начинкой.

Оригинальные рецепты сладких рулетов есть во многих кухнях Европы. Даже в Азии готовят сладкие рулеты из рисового теста.

Для приготовления сладкого рулета важно приготовить правильный бисквит. Он не должен быть слишком пышным и воздушным. В рулетах ценится эластичный и тонкий бисквит.

Расскажем, как приготовить яблочный рулет для чаепития.

Ингредиенты для яблочного рулета:

Яйца — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 125 г;

Разрыхлитель — ч. л.;

Ванильный сахар — ч. л.;

Вода — 4 ст. л.;

Яблоки — 6 шт.;

Корица — ст. л.;

Сметана — 200 г;

Сахарная пудра — 4 ст. л.;

Мука — 125 г.

Приготовление яблочного рулета:

Нарезаем яблоки небольшими дольками, удаляем семенные коробочки. Смешиваем яблочные дольки с корицей.

Смазываем сковороду обильно растительным маслом, выкладываем на поверхность яблочные дольки. Обжариваем яблоки на сильном огне до мягкости и сока.





Отделяем белки от желтков. В желтки высыпаем ванильный сахар, а в белки — соль. Взбиваем белки миксером до белой пышной пены.

Постепенно в белковую пену высыпаем 4 столовые ложки сахарного песка, взбиваем до пышной глянцевой массы. Параллельно перемешиваем яблоки в сковороде, тушим на среднем огне.

Желтки с солью взбиваем, высыпаем в них остатки сахара. После растворения сахара в желтках, вливаем к ним воду.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него мягкие яблочные дольки ровным слоем. Соединяем белки с желтками, высыпаем в смесь разрыхлитель и муку.

Замешиваем тесто без комков, которое перекладываем на яблочный слой.

Тесто должно лечь на яблоки ровным слоем.





Выпекаем бисквит с начинкой в духовке при 180 градусах на 15 минут. Затем противень с бисквитом охлаждаем 10 минут.

Накрываем верхушку бисквита пергаментом и переворачиваем на сетку. С яблочного слоя пергамент снимаем.





Сворачиваем бисквит в рулет начинкой и пергаментом внутрь. Оставляем рулет остывать. Смешиваем в миске сметану с сахарной пудрой.





Раскручиваем рулет и смазываем яблочный слой кремом.





Сворачиваем бисквит обратно в рулет уже без пергамента. Торцы смазываем кремом. Оставляем рулет в холодильнике на пару часов.





Можно не оставлять рулет в холодильнике, а сразу подавать к столу.





Приятного чаепития!

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