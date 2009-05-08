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Яблочный рулет к чаю на Праздничный стол. Подаю сразу после приготовления.

Среда, 10 Июля 2024 г. 09:41 + в цитатник
Ipola все записи автора

Сладкие рулеты с начинкой стали важной частью многих корпоративов и детских утренников. Их покупают в магазинах или готовят на заказ, самостоятельно. В приоритете, как правило, рулет домашнего приготовления. Он менее приторный, с вкусной сочной начинкой.
 
Оригинальные рецепты сладких рулетов есть во многих кухнях Европы. Даже в Азии готовят сладкие рулеты из рисового теста.
 
Для приготовления сладкого рулета важно приготовить правильный бисквит. Он не должен быть слишком пышным и воздушным. В рулетах ценится эластичный и тонкий бисквит.
 
Расскажем, как приготовить яблочный рулет для чаепития.
 
Ингредиенты для яблочного рулета:
 
Яйца — 4 шт.;
Соль — щепотка;
Сахар — 125 г;
Разрыхлитель — ч. л.;
Ванильный сахар — ч. л.;
Вода — 4 ст. л.;
Яблоки — 6 шт.;
Корица — ст. л.;
Сметана — 200 г;
Сахарная пудра — 4 ст. л.;
Мука — 125 г.
Приготовление яблочного рулета:
Нарезаем яблоки небольшими дольками, удаляем семенные коробочки. Смешиваем яблочные дольки с корицей.
 
Смазываем сковороду обильно растительным маслом, выкладываем на поверхность яблочные дольки. Обжариваем яблоки на сильном огне до мягкости и сока.


Отделяем белки от желтков. В желтки высыпаем ванильный сахар, а в белки — соль. Взбиваем белки миксером до белой пышной пены.
 
Постепенно в белковую пену высыпаем 4 столовые ложки сахарного песка, взбиваем до пышной глянцевой массы. Параллельно перемешиваем яблоки в сковороде, тушим на среднем огне.
 
Желтки с солью взбиваем, высыпаем в них остатки сахара. После растворения сахара в желтках, вливаем к ним воду.
 
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него мягкие яблочные дольки ровным слоем. Соединяем белки с желтками, высыпаем в смесь разрыхлитель и муку.
 
Замешиваем тесто без комков, которое перекладываем на яблочный слой.
 
Тесто должно лечь на яблоки ровным слоем.
 


Выпекаем бисквит с начинкой в духовке при 180 градусах на 15 минут. Затем противень с бисквитом охлаждаем 10 минут.
 
Накрываем верхушку бисквита пергаментом и переворачиваем на сетку. С яблочного слоя пергамент снимаем.


Сворачиваем бисквит в рулет начинкой и пергаментом внутрь. Оставляем рулет остывать. Смешиваем в миске сметану с сахарной пудрой.


Раскручиваем рулет и смазываем яблочный слой кремом.


Сворачиваем бисквит обратно в рулет уже без пергамента. Торцы смазываем кремом. Оставляем рулет в холодильнике на пару часов.


Можно не оставлять рулет в холодильнике, а сразу подавать к столу.


Приятного чаепития!

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/рулеты
Моя_кулинарная_книга
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