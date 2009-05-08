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Самый простой рецепт бисквитного пирога. Быстро и очень вкусно: вы будете в восторге.

Суббота, 06 Июля 2024 г. 08:29 + в цитатник
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 Встречаются пироги без начинок настолько вкусные, что трудно оторваться.
 
Например, сейчас нередко можно встретить рецепты вкусных бисквитных пирогов. Это выпечка, где за основу берется бисквитное тесто — мягкое и влажное. Если правильно поработать над таким пирогом, получается отменный десерт к чаю.
 
Бисквитный пирог подается без всего или же с глазурью, кремом и прочими посыпками. Приготовим самостоятельно быстрый бисквитный пирог.
 
Ингредиенты для бисквитного пирога:
 
Мука — 300 г;
Сахар — 200 г;
Растительное масло — 120 мл;
Яйцо — 3 шт.;
Йогурт — 200 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Ваниль — щепотка;
Соль — щепотка;
Лимонная цедра.
Приготовление бисквитного пирога:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль, сахар и ваниль, взбиваем миксером до однородности. Добавляем в яичную смесь йогурт, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
 
Высыпаем в смесь цедру лимона, смешиваем. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.
 
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем туда тесто.


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Распределяем тесто равномерно, выпекаем при 180 градусах 40 минут.

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Получается отменный мягкий бисквитный пирог. Можно посыпать его сахарной пудрой для более презентабельного вида.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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