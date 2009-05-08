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Мама научила готовить: и торта не надо. За копейки в 5 раз вкуснее, чем обычные пироги

Пятница, 05 Июля 2024 г. 09:52 + в цитатник
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Мягкие и пышные пироги с творожной начинкой, получаются всегда отлично. Тесто для пирогов готовится на молоке и сметане, за счет чего, оно выходит пышным, долго остается свежим.
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
молоко, 250 мл;
сметана, 1 ст.л;
сахар, 30 г;
дрожжи, 10 г;
соль щепотка;
яйцо, 1 шт;
масло растительное, 100 мл;
мука, около 500 г.
Для приготовления начинки возьмите:
 
творог, 180 г;
яйцо, 1 шт;
изюм по вкусу;
крахмал, 1 ст.л.
Для сахарной посыпки необходимо:
 
мука, 3 ст.л;
сахар, 2 ст.л;
масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Молоко должно быть теплым. Все остальные продукты – комнатной температуры.
 
Для сладкой посыпки перетрите сливочное масло с сахаром и мукой в крошки и отправьте в холодильник.
 
Смешиваем молоко со сметаной, солью и сахаром и дрожжами, перемешиваем.
 
Добавляем яйцо и растительное масло, перемешиваем.
 
Муку просеиваем и частями вводим в массу.
 
Совет: муки вам может потребоваться чуть больше или меньше. Смотрите по своему тесту и не забивайте излишками муки.
 
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 40 минут.
 
Для начинки смешиваем творог, изюм и яйцо, сахар берите по вкусу.
 
Тесто делим на порционные кусочки, каждый раскатываем в небольшой круг, смазываем растопленным сливочным маслом, кладем начинку и сворачиваем треугольниками.


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Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем треугольники, накрываем и оставляем на 20 минут.

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Смазываем сливочным маслом или взбитым желтком, посыпаем крошкой, которая стояла в холодильнике.
 
Выпекаем при 180 градусах доя румяности.
 
Приятного аппетита! 

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Рубрики:  пироги/дрожжевое тесто
Моя_кулинарная_книга
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