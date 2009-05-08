Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины булочки булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерт без выпечки десерты домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог запеканки итальянская кухня картофельные пирожки кекс на кефире клубничный пирог кокосовый пирог куриные котлеты лимонный пирог медовик без раскатки коржей минтай морковный пирог пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог с вареньем пирог с творогом пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт к чаю торт медовик торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71201
Комментариев: 169938
Написано: 258014


Рецепт из журнала «Пионер». Намного вкуснее Шарлотки: домашний яблочный пирог.

Четверг, 04 Июля 2024 г. 09:19 + в цитатник
Ipola все записи автора

РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі1 (700x385, 330Kb)

Яблочный пирог — один из самых популярных десертов в мире. Он имеет множество вариаций и может быть приготовлен с различными видами теста и начинками.
 
Интересный факт про яблочный пирог заключается в том, что он имеет богатую историю и является символом домашнего уюта и гостеприимства. Яблочный пирог был известен ещё в Древней Греции и Риме, где его готовили из муки, меда и яблок. С тех пор рецепт яблочного пирога претерпел множество изменений, но его актуальность только возросла. Яблочный пирог часто ассоциируется с осенним сезоном, когда собирают урожай яблок.
 
В это время года во многих странах проводятся фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разнообразные виды яблочных пирогов.
 
Испечем домашний яблочный пирог с абрикосовой начинкой, он понравится всем.
 
Ингредиенты для теста:
 
яйца — 2 шт.;
сахар — 50 г;
растительное масло — 80 мл;
разрыхлитель — 8 г;
мука — 320 г.
Ингредиенты для начинки:
 
яблоки — 2 шт.;
сахар — 2 ст.л.;
сливочное масло — 1 ст.л.;
абрикосовый джем — 2 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
 
яичный белок — 1 шт.;
сахарная пудра — 80 г;
абрикосовый джем — 2 ст.л.
Приготовление яблочного пирога:
Натираем на крупной терке очищенные яблоки, в сковороде растапливаем сливочное масло. Тушим в сливочном масле яблочную массу вместе с парой ложек сахара до его полного растворения.

РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі2 (700x413, 264Kb)

Далее кладем яблочную массу в отдельную тарелку и ждем остывания. В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, тщательно перемешиваем до растворения песчинок.
 
Вливаем к яичной смеси растительное масло, продолжаем смешивать. Высыпаем в яичную смесь часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто. Подсыпаем еще муку в тесто, вымешиваем эластичный и мягкий колобок.
 
Делим тесто на две части, одну из них раскатываем в круглый пласт 22 см в диаметре. Смазываем форму растительным маслом, выкладываем в нее пласт теста.


РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі3 (700x446, 256Kb)

Смазываем пласт теста абрикосовым джемом и кладем туда карамелизированную яблочную массу.


РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі4 (700x473, 341Kb)

Раскатываем второй пласт теста и кладем на карамелизированную яблочную массу, запечатываем края.


РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі5 (700x420, 277Kb)

Взбиваем отдельно белок с сахарной пудрой и выливаем эту глазурь на верхушку пирога. В кондитерский мешок кладем джем и делаем узор на поверхности глазури.


РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі6 (700x441, 290Kb)

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

РґРѕРјР°С€РЅРёР№ СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі7 (700x385, 309Kb)

Таким образом мы получаем вкусный ароматный яблочный пирог с абрикосовым джемом. При желании абрикосовый джем можно заменить на ягодное варенье.
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 32 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте