Пышные пироги с начинкой из куриного мяса и картофеля, получаются очень сытными, вкусными, аппетитными, их можно подавать даже к праздничному столу или брать с собой на пикник.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сметана, 1 стакан;

соль и сахар по 1 ч.л;

разрыхлитель, 1 ст.л;

мука, 650 г.

Для приготовления начинки необходимо:

куриное филе, 400 г;

лук, 2 – 3 шт;

картофель, 4 шт;

сливочное масло, 30 г;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Сметану смешиваем с яйцом и белком, солью, сахаром.

Добавляем размягченное сливочное масло и вымешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Накрываем и оставляем на 30 минут.

Смешиваем мелко порезанное мясо, лук и картофель, заправляем солью и перцем, специями и зеленью по вкусу.

Тесто делим на 8 частей, раскатываем лепешки и выкладываем начинку. Защипываем края и формируем круглые лепешки.







Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем взбитым желтком.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Пироги можно подавать горячими или в холодном виде. Они получаются просто чудесными, мягкими и пышными, сытными. Их можно готовить на ужин, для вечеринки или на пикник.





Пробуйте! Очень вкусно!



