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Пышные пироги с начинкой: готовлю два раза в день и просят еще. Бесподобный и сытный рецепт

Вторник, 02 Июля 2024 г. 10:01 + в цитатник
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Пышные пироги с начинкой из куриного мяса и картофеля, получаются очень сытными, вкусными, аппетитными, их можно подавать даже к праздничному столу или брать с собой на пикник.
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
яйца, 2 шт;
сметана, 1 стакан;
соль и сахар по 1 ч.л;
разрыхлитель, 1 ст.л;
мука, 650 г.
Для приготовления начинки необходимо:
 
куриное филе, 400 г;
лук, 2 – 3 шт;
картофель, 4 шт;
сливочное масло, 30 г;
соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Сметану смешиваем с яйцом и белком, солью, сахаром.
 
Добавляем размягченное сливочное масло и вымешиваем.
 
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
 
Накрываем и оставляем на 30 минут.
 
Смешиваем мелко порезанное мясо, лук и картофель, заправляем солью и перцем, специями и зеленью по вкусу.
 
Тесто делим на 8 частей, раскатываем лепешки и выкладываем начинку. Защипываем края и формируем круглые лепешки.
 


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Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем взбитым желтком.
 
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
 
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Пироги можно подавать горячими или в холодном виде. Они получаются просто чудесными, мягкими и пышными, сытными. Их можно готовить на ужин, для вечеринки или на пикник.
 


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Пробуйте! Очень вкусно! 


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 27 раз
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