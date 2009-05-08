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Нежная и воздушная творожная запеканка. Наконец-то нашла идеальный рецепт

Пятница, 02 Февраля 2024 г. 09:55 + в цитатник
Ipola все записи автора

Творожная запеканка — это блюдо, которое знакомо многим из детства. Как правило, творожную запеканку готовят в детских садах и школах, так как блюдо считается весьма полезным.
 
Впервые о творожной запеканке начали говорить в XVII веке во Франции. Именно в этой стране случайным образом была приготовлена творожная запеканка. Повар просто запек продукты, оставшиеся после трапезы. Так родилась в принципе концепция всех запеканок.
 
Позднее запеканки стали распространяться по всей Европе. Это блюдо приобретало новые рецепты. Существует как сладкая, так и соленая, кислая запеканки.
 
Расскажем про десертную творожную запеканку с шоколадным соусом.
 
Ингредиенты для творожной запеканки:
 
Творог 5% — 700 г;
Сметана — 2 ст.л.;
Изюм — 50 г;
Молоко теплое — 150 мл;
Сахар — 120 г;
Ванильный сахар — 10 г;
Манная крупа — 2 ст.л.;
Соль — щепотка;
Яйца — 4 шт.
 
Приготовление творожной запеканки:
 
Заливаем изюм кипятком. В это время отделяем желтки от белков. Желтки вместе с сахаром, ванильным сахаром добавляем в творог.
 
В теплое молоко высыпаем манную крупу и ожидаем, пока та набухнет. Взбиваем творог до состояния густой массы погружным блендером.
 
Добавляем сметану к творогу, если он не достаточно жидкий. Вливаем к творожной массе молоко с манной крупой, смешиваем компоненты.
 
В белки высыпаем соль и взбиваем до пышной плотной пены. Аккуратно лопаткой смешиваем белки с творожной массой.
 
Высыпаем в творожную массу просушенный заранее изюм. Форму для запекания застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем манной крупой.
 
Выкладываем творожную массу в форму и запекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Приятного аппетита!


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Рубрики:  запеканки
Моя_кулинарная_книга
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