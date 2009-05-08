Творожная запеканка — это блюдо, которое знакомо многим из детства. Как правило, творожную запеканку готовят в детских садах и школах, так как блюдо считается весьма полезным.

Впервые о творожной запеканке начали говорить в XVII веке во Франции. Именно в этой стране случайным образом была приготовлена творожная запеканка. Повар просто запек продукты, оставшиеся после трапезы. Так родилась в принципе концепция всех запеканок.

Позднее запеканки стали распространяться по всей Европе. Это блюдо приобретало новые рецепты. Существует как сладкая, так и соленая, кислая запеканки.

Расскажем про десертную творожную запеканку с шоколадным соусом.

Ингредиенты для творожной запеканки:

Творог 5% — 700 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Изюм — 50 г;

Молоко теплое — 150 мл;

Сахар — 120 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Манная крупа — 2 ст.л.;

Соль — щепотка;

Яйца — 4 шт.

Приготовление творожной запеканки:

Заливаем изюм кипятком. В это время отделяем желтки от белков. Желтки вместе с сахаром, ванильным сахаром добавляем в творог.

В теплое молоко высыпаем манную крупу и ожидаем, пока та набухнет. Взбиваем творог до состояния густой массы погружным блендером.

Добавляем сметану к творогу, если он не достаточно жидкий. Вливаем к творожной массе молоко с манной крупой, смешиваем компоненты.

В белки высыпаем соль и взбиваем до пышной плотной пены. Аккуратно лопаткой смешиваем белки с творожной массой.

Высыпаем в творожную массу просушенный заранее изюм. Форму для запекания застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем манной крупой.

Выкладываем творожную массу в форму и запекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Приятного аппетита!





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