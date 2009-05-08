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Домашние чебуреки с самым простым тестом. Всегда получаются хрустящими и сочными

Четверг, 01 Февраля 2024 г. 09:31 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Изначально кажется, что чебуреки настолько простое блюдо, что у него не может быть какое-то эпической истории возникновения. Однако, оказывается, что впервые чебуреки появились при Чингисхане. В давние времена готовили чебуреки воины, которым нужно было быстро насытиться едой. Обжаривалось тесто с мясной начинкой в щитах на жиру коней.
 
Позднее чебуреки перекочевали к татарам, где вполне уживались с беляшами. Далее блюдо распространилось по СССР, где стало главным фастфудом.
 
Сейчас мало кто не готовит чебуреки. Это можно сделать довольно быстро, при этом получится вкусно.
 
Ингредиенты теста для чебуреков:
 
мука — 250 г;
вода — 125 мл;
соль — ½ ч.л.;
растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
 
говядина — 200 г;
лук репчатый — 1 шт.;
растительное масло — 1 ст.л.;
вода — 2 ст.л.;
соль — ½ ч.л.
Приготовление чебуреков:
В миске с мукой смешиваем воду, соль и растительное масло, тщательно вымешиваем и формируем колобок. Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 30-40 минут.
 
Для начинки измельчаем лук через мясорубку вместе с говядиной. Вливаем к смеси растительное масло и воду, солим и смешиваем компоненты.
 
Тесто делим на 6 одинаковых частей, формируем небольшие лепешки. Оставляем лепешки под целлофаном на 15 минут.
 
Раскатываем лепешки в круглые пласты диаметром 15-17 см. На часть каждого пласта кладем фарш, обязательно не доводим начинку до края на 1-2 см.
 


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Запечатываем начинку внутри теста, накрываем второй частью пласта. Важно, чтобы фарш не касался шва, иначе сок вытечет наружу.


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В кастрюле разогреваем 500 мл растительного масла, обжариваем в нем чебуреки с обеих сторон до румяной корочки.


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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники
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