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Котлеты — это одно из самых неоднозначных блюд на планете. Если пригласить на кухню француза, американца и русского, то каждый приготовит котлеты по-разному. Француз пожарит ребрышко на кости, американец сделает тонкую говяжью котлету, а русский приготовит пышную куриную или свиную котлету.
Дело в том, что в понятиях каждой страны котлета — нечто особенное и свое. У каждого в отношении этого мясного изделия свои представления.
Во Франции котлета изначально была жареным ребрышком. Но, когда рецепт перекочевал в другие государства, котлеты стали готовить по иному.
Расскажем, как сделать куриные котлеты.
Ингредиенты для куриных котлет:
Картофель — 1 кг;
Яйцо — 1 шт.;
Соль — ½ ч.л.;
Мука — ст.л.;
Куриные филе — 2 шт.
Приготовление куриных котлет:
Картофель очищаем и натираем на мелкой терке, отжимаем от лишней жидкости. Разбиваем к картофельной массе яйцо, высыпаем соль и муку, тщательно смешиваем.
Делим куриное филе на небольшие стейки поперек. Солим куриные стейки и посыпаем черным молотым перцем.
Делим каждый стейк пополам, покрываем с обеих сторон кусочки картофельной массой.
В сковороде на растительном масле обжариваем куриные котлеты в картофельном кляре с обеих сторон до румяной корочки.
Как результат, мы получаем вкусные куриные котлеты без использования блендера и мясорубки.
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