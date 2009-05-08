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Просто натрите картошку. Научили в дорогом ресторане: вкусные куриные котлеты без блендера и мясорубки

Среда, 31 Января 2024 г. 09:25 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Котлеты — это одно из самых неоднозначных блюд на планете. Если пригласить на кухню француза, американца и русского, то каждый приготовит котлеты по-разному. Француз пожарит ребрышко на кости, американец сделает тонкую говяжью котлету, а русский приготовит пышную куриную или свиную котлету.
 
Дело в том, что в понятиях каждой страны котлета — нечто особенное и свое. У каждого в отношении этого мясного изделия свои представления.
 
Во Франции котлета изначально была жареным ребрышком. Но, когда рецепт перекочевал в другие государства, котлеты стали готовить по иному.
 
Расскажем, как сделать куриные котлеты.
 
Ингредиенты для куриных котлет:
 
Картофель — 1 кг;
Яйцо — 1 шт.;
Соль — ½ ч.л.;
Мука — ст.л.;
Куриные филе — 2 шт.
Приготовление куриных котлет:
Картофель очищаем и натираем на мелкой терке, отжимаем от лишней жидкости. Разбиваем к картофельной массе яйцо, высыпаем соль и муку, тщательно смешиваем.
 


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Делим куриное филе на небольшие стейки поперек. Солим куриные стейки и посыпаем черным молотым перцем.


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Делим каждый стейк пополам, покрываем с обеих сторон кусочки картофельной массой. 


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В сковороде на растительном масле обжариваем куриные котлеты в картофельном кляре с обеих сторон до румяной корочки.


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Как результат, мы получаем вкусные куриные котлеты без использования блендера и мясорубки.


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Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
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